Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe şampiyon olacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin aylık dergisinin şubat ayı sayısında yer alan yazısında, Fenerbahçe'nin gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacağını söyledi.

İşte Ali Koç'un dergideki başyazısı;

“Sevgili Fenerbahçeliler,

2019 yılının ilk ayını geride bıraktık. Aynı zamanda sezonun ikinci yarısı için de başlangıç dönemi olan bu süreci yoğun bir çalışma temposu ile tamamladık. Futbol takımımızın yapılanması için hocamız Ersun Yanal’ın raporları doğrultusunda 5 yeni oyuncu transferi ile takımımıza takviyeler yaptık. Bunun yanı sıra 3 oyuncumuz kiralık, 4 oyuncumuz ise bonservisleri ile aramızdan ayrıldılar. Kiralık olarak yolladığımız oyuncularımız yeni sezonda yine bizimle birlikte olacaklar, kendilerine başarılı bir sezon diliyorum. Aramızdan ayrılan futbolcularımıza ise çubuklumuza kattıkları değer ve gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum. Gelecek kariyerlerinde yolları açık olsun.

Devre arası transfer dönemleri çok zorlu dönemlerdir. Bu dönemlerde transfer gerçekleştirmek yoğun bir çalışma ve çaba gerektirir. Takımımızın geleceğini şekillendirirken değerlendirmemiz gereken çok çeşitli parametreler bulunuyor. FFP kuralları, mali yapımızın son durumu, futbol takımımızın takviyeye ihtiyacı olduğu bölgeler, gelecek yıllarda değişmesi beklenen yabancı kuralı bu parametrelerin en başında geliyor.

Biz de tüm bunları göz önüne alarak transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla titizlikle çalıştık. Bu çalışmalar sonucunda kadro genişliğimizi artırdık. Ligin ikinci yarısındaki gayemiz, futbolumuzu ve kadromuzun omurgasını geliştirip önümüzdeki sezon için takım ruhu pekişmiş hazır bir ekip oluşturmaktır. Fenerbahçemiz gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır. Buna inancımız tamdır.

Futbol A Takımımız bu ay içerisinde teknik direktörümüz Ersun Yanal liderliğinde yoğun bir kamp dönemi ile çalışma programı gerçekleştirdi. Takımımızın eksiklerinin giderilmesi açısından çok faydalı olan Antalya kampımızdan sonra futbol takımımızın performansındaki ivmelenme hepimizi mutlu ediyor. Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. yarısına 3 maçta 7 puan toplayarak başladık. Futbol takımımızın artan hırsı, mücadele gücü ve yeni transferlerimizin kadroya dahil olmaları hepimizi geleceğe dair umutlandırıyor.