0553 313 94 23

Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe şampiyon olacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp dergisinin Şubat sayısında, Fenerbahçe'nin gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacağını yazdı.

05 Şubat 2019 Salı 17:08
Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe şampiyon olacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin aylık dergisinin şubat ayı sayısında yer alan yazısında, Fenerbahçe'nin gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacağını söyledi.

İşte Ali Koç'un dergideki başyazısı;

“Sevgili Fenerbahçeliler,

2019 yılının ilk ayını geride bıraktık. Aynı zamanda sezonun ikinci yarısı için de başlangıç dönemi olan bu süreci yoğun bir çalışma temposu ile tamamladık. Futbol takımımızın yapılanması için hocamız Ersun Yanal’ın raporları doğrultusunda 5 yeni oyuncu transferi ile takımımıza takviyeler yaptık. Bunun yanı sıra 3 oyuncumuz kiralık, 4 oyuncumuz ise bonservisleri ile aramızdan ayrıldılar. Kiralık olarak yolladığımız oyuncularımız yeni sezonda yine bizimle birlikte olacaklar, kendilerine başarılı bir sezon diliyorum. Aramızdan ayrılan futbolcularımıza ise çubuklumuza kattıkları değer ve gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum. Gelecek kariyerlerinde yolları açık olsun.

Devre arası transfer dönemleri çok zorlu dönemlerdir. Bu dönemlerde transfer gerçekleştirmek yoğun bir çalışma ve çaba gerektirir. Takımımızın geleceğini şekillendirirken değerlendirmemiz gereken çok çeşitli parametreler bulunuyor. FFP kuralları, mali yapımızın son durumu, futbol takımımızın takviyeye ihtiyacı olduğu bölgeler, gelecek yıllarda değişmesi beklenen yabancı kuralı bu parametrelerin en başında geliyor.

Biz de tüm bunları göz önüne alarak transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla titizlikle çalıştık. Bu çalışmalar sonucunda kadro genişliğimizi artırdık. Ligin ikinci yarısındaki gayemiz, futbolumuzu ve kadromuzun omurgasını geliştirip önümüzdeki sezon için takım ruhu pekişmiş hazır bir ekip oluşturmaktır. Fenerbahçemiz gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır. Buna inancımız tamdır.

Futbol A Takımımız bu ay içerisinde teknik direktörümüz Ersun Yanal liderliğinde yoğun bir kamp dönemi ile çalışma programı gerçekleştirdi. Takımımızın eksiklerinin giderilmesi açısından çok faydalı olan Antalya kampımızdan sonra futbol takımımızın performansındaki ivmelenme hepimizi mutlu ediyor. Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. yarısına 3 maçta 7 puan toplayarak başladık. Futbol takımımızın artan hırsı, mücadele gücü ve yeni transferlerimizin kadroya dahil olmaları hepimizi geleceğe dair umutlandırıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:08
  1. Antalya
  2. Ali Koç
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'daki FETÖ/PDY davası
    1. Sakarya'daki FETÖ/PDY davası
    2. Balıkesir'de yolcu otobüsü tıra..
    3. FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin..
    4. Kahramanmaraş'ta 33 suçtan 3 yıldır..
    5. Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe şampiyon..
    6. 'Şirk dolu şarkıları' savunmak Akif..
    7. Golf: 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası
    8. İstanbul'da silahlı çatışma! Polis..
    9. Döviz kurları
    10. "Trump kitlesi nezdinde puan toplamak..
    11. Bunu eken 50 bin TL kâr ediyor!..
    12. Görenler inanamadı! Astronot uzaya..
    13. Belçika'da Doğu Türkistan protestosu
    14. Ayvacık'ta 33 kaçak göçmen yakalandı
    15. Midilli'ye kaçmak isterken yakalandılar
    16. "İstanbul Müzik Festivali" 47. yılında
    17. "Üst sıralara tırmanışa devam etmek..
    18. Türk hakemler, VAR toplantısına..
    19. Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına
    20. Mourinho'ya şok! Hapis cezasına..
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"