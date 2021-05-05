Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı! İşte son görüntüsü

Siyaset Meydanı ve Ana Haber sunuculuğu ile tanınan spiker Ali Kırca, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Haber sunuculuğu deyince ilk akla gelen isimlerden biri olan Ali Kırca, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Doktor ziyaretinde çekilen bir fotoğrafı paylaşılan Kırca'nın ilerleyen yaşına rağmen çok fazla değişmemesi dikkatlerden kaçmadı.