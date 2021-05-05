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Yaşam Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı! İşte son görüntüsü
Yaşam

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı! İşte son görüntüsü

Ünlü spiker Ali Kırca, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Kırca'nın yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü şaşırtmadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 10:26:00 -
Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı! İşte son görüntüsü

Siyaset Meydanı ve Ana Haber sunuculuğu ile tanınan spiker Ali Kırca, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Haber sunuculuğu deyince ilk akla gelen isimlerden biri olan Ali Kırca, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Doktor ziyaretinde çekilen bir fotoğrafı paylaşılan Kırca'nın ilerleyen yaşına rağmen çok fazla değişmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Yorumlar

eskiden tv olaylarından o kadar bihaberdim ki dalaksız aamet'i kanal 7'de görüp bir kaç sn.liğine de olsa ali kırca sanmışlığım vardır!
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