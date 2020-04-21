Ali Karahasanoğlu’ndan Bilim Kurulu üyesinin eşine sert tepki: ‘Veriler şeffaf değil’ derseniz yazıklar olsun

yeniakit.com.tr Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın titiz çalışmalarıyla kuruldu. Çok sesliliğe önem veren Bakan Koca, siyasi görüşleri bir kenara bırakarak, muhalif tavır takınan isimlere de kurulda yer verdi. Türkiye aleyhtarlığı yapmaktan utanmayan ve bu uğurda teröre de defalarca destek veren BirGün ve Cumhuriyet gibi gazetelerin siyasi haberlerini paylaşan Alpay Azap’ın da kurulda olduğunu ve söz konusu ismin Karar’a verdiği röportajda karamsar bir hava oluşturmaya çalıştığını hatırlatan Karahasanoğlu, şimdi de Cumhuriyet’e konuşan Özlem Kurt Azap’ın, koronavirüs salgınına karşı verilen mücadeleyi karalayan sözlerine tepki gösterdi.

Teröre destek vermekten imtina etmeyen BirGün Gazetesi’nin haberlerini paylaşan isimlerin Bilim Kurulu’nda üye olduğunu belirten Karahasanoğlu, AK Partili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çok seslilik için her görüşten insanı kurula almaya gayret ettiğini, Azap’ın ise halen BirGün’den, Cumhuriyet’ten siyasi içerikli paylaşımlar yapmaya devam ettiğini söyledi.

Alpay Azap’ın 1 ay önce Karar Gazetesi’ne verdiği röportajda, “Singapur olamadık, İtalya olmayalım” dediğini ve iki farklı uçtan örnek verdiğini ifade eden Karahasanoğlu, bunun doğru olmadığını, arada birçok farklı vaka sayısına sahip ülkenin de bulunduğu söyledi.

Karahasanoğlu, “Alpay Azap gitti, karısı Özlem Kurt Azap çıktı, Cumhuriyet gazetesinden kafayı çıkarmış, bu tabloya sevinemedik demiş… E ne olmuş da bu tabloya sevinememiş?” diye sordu.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Özlem Kurt Azap, ‘Tablo umut verici, tablo güzel ama ben inanamıyorum bu tabloya’ diyor. Kendisi işin içinde ama. Kocası işin içinde. Bilim Kurulu üyesi bunun kocası. Kendisi de şu an üniversite hastanelerinde profesör olarak görev yapıyor ama diyor ki, ‘Salgın verileri şeffaf değil.’ Salgın verileri şeffaf değilse sen de bundan sorumlusun. Sen profesör değil misin? Sen şu an üniversite hastanesinde görev yapmıyor musun? O zaman sen sahtekarlık yapıyorsun. Çık söyle, de ki; ‘Ben evrakta sahtekarlık yapıyorum.’ Veyahut da şunu söyle, ‘Benim gücüm yetmiyor, bana YÖK’ten, rektörlükten telefon ediyorlar, 10 hasta varsa 1 yaz diyorlar.’ Söyle bunu, ondan sonra biz de sizinle birlikte mücadele edelim. Rakamları değiştiren, tahrif ettiren kimse, ona karşı birlikte mücadele edelim.”

Çin’deki vaka sayılarının yanlış olduğu iddialarının bir kenara bırakılması gerektiğini belirten Karahasanoğlu, ‘Çin’i geride bıraktık’ diyen Özlem Kurt Azap’ın ölü sayısında Çin’i geçmişiz gibi konuşmasına da tepki göstererek, “Vefat sayısında geçtik mi Çin’i? Yarın bir gün geçersek eyvallah… Bakın, ‘Rehavete kapılmayın’ dese olabilir ama salgın verileri şeffaf değil derseniz yazıklar olsun” diye konuştu.