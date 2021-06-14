Ali Karahasanoğlu Yaşar Yakış’ı rezil kepaze etti

Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı, eski Milletvekili ve bürokrat Yaşar Yakış, “ABD Türkiye’nin zayıflığından yararlanacak. Tabii ki bunu ister” diyerek büyük bir skandala imza attı. Geçtiğimiz dönemlerde S-400 konusunda da ABD’nin sözcüsü gibi davranan Yakış’ın sözleri büyük tepkiye neden oldu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yakış’ın sözleri de masaya yatırıldı.

“Bir vatan haini ancak bu lafları söyleyebilir.” diyen Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“ABD vatandaşıymış gibi, ‘Türkiye’yi ezin, Türkiye zayıf noktada’ diyor. Türkiye zayıf noktada mı, değil. O da ayrı konu. Türkiye S-400 konusunda Amerika’ya halen posta koyuyor, adam ‘Türkiye zayıf’ diyor. Ve bu adam diyor ki, Türkiye’nin diplomasisini, diplomasiden anlamayan adamlara bıraktılar. Senin ne hale getirdiğini gördük, FETÖ’ye teslim ettin Türkiye’nin diplomasisini. Dışişleri Bakanlığı’ndaki birçok noktayı FETÖ’ye teslim eden bir adam.

Emekli olur olmaz CHP’ye giden diplomatlara itibarlı diplomatlar diyor ve şu tanımlamayı yapıyor; ‘Şimdi ömründe hiç keman çalmamış bir insanı başkemancı olarak konsere çıkarıyorsunuz.’ Bugün Dışişleri Bakanlığı’ndaki diplomatların durumu da budur demeye getiriyor. Ya sen bana eski dönemde, monşerlerin döneminde bir tane gittiği ülkede Türkiye aleyhine bir uygulamayı görüp de posta koyan bir tane büyükelçi göster. Yanlış uygulamayı görüp değiştiren bir tane örnek var.”