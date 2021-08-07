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Siyaset Ali İhsan Yavuz'dan sözde sanatçılara ayar
Siyaset

Ali İhsan Yavuz'dan sözde sanatçılara ayar

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bugün bazı medya organlarında yer alan Sanatçılar Girişimi tarafından yapılan açıklamaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 16:01:00 - 2021-08-07 16:03:11
Ali İhsan Yavuz'dan sözde sanatçılara ayar

 YENİ AKİT  ANKARA 

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bugün bazı medya organlarında yer alan Sanatçılar Girişimi tarafından yapılan açıklamaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sanatçılar Girişimi tarafından yapılan açıklamada 'Genel seçimlerin güven içinde yapılmasının sağlanması için şimdiden önlemler almak, bu konuda toplumda güven duygusunu somut adımlar ve örneklerle güçlendirmek, tek adam yönetiminin seçimlere ve şimdiden belli olduğu söylenebilecek sonuçlarına yönelik olası planlarını ve hesaplarını açığa çıkarmak gerekiyor.' diye belirtilmesi üzerine Yavuz, daha önce İstanbul seçimlerinde yapılan usulsüzlüklere ilişkin itiraz ettiğimizde "Yapılan sahtekârlıklara ilişkin belgeyi, bilgiyi sizlerle paylaşalım dediğimizde hiç birinizden çıt çıkmıyordu. Şimdi ne oldu?" diye sordu.

Açıklamanın yapılma zamanının manidar olduğunu vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “Türkiye, yangınlar karşısında büyük bir mücadele veriyor. Özverili ve olağanüstü bir gayret var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Böylesi bir zamanda Türkiye için, uluslararası ortamda güvensiz imajı oluşturma arzusunun anlamı nedir? Siz bu ülkenin sanatçısı değil misiniz? Gelin olup biteni ve yapılan sahtekârlıklara ilişkin belgeyi, bilgiyi sizlerle paylaşalım dediğimizde hiç birinizden çıt çıkmıyordu. Şimdi ne oldu? Bayram değil, seyran değil durup dururken, neden hiç olmadık zamanda ve hiç hakketmediğimiz yerden suçlamalarda bulundunuz? Bazı insanlar kendi pisliklerini gizlemek için temiz insanları kirliymiş gibi gösterir" denir ya, böyle bir şey mi yoksa sizinkisi? Niyeti kötü olan insandan değil, niyetinin kötü olduğunu gizleyen insandan kork!" der Mevlânâ. Ancak korkmuyoruz biz çünkü yutmuyoruz artık” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Sanat

Kocaman bir palavra olduğunuzu gördük 2023 güle güle
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Sabetay Kemal

"Yapılan sahtekârlıklara ilişkin belgeyi, bilgiyi sizlerle paylaşalım dediğimizde hiç birinizden çıt çıkmıyordu. Şimdi ne oldu?" Hocam, bunları ciddiye almanın, konuşmanın zamanı bitti artık. 
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