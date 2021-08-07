Ali İhsan Yavuz'dan sözde sanatçılara ayar

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bugün bazı medya organlarında yer alan Sanatçılar Girişimi tarafından yapılan açıklamaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sanatçılar Girişimi tarafından yapılan açıklamada 'Genel seçimlerin güven içinde yapılmasının sağlanması için şimdiden önlemler almak, bu konuda toplumda güven duygusunu somut adımlar ve örneklerle güçlendirmek, tek adam yönetiminin seçimlere ve şimdiden belli olduğu söylenebilecek sonuçlarına yönelik olası planlarını ve hesaplarını açığa çıkarmak gerekiyor.' diye belirtilmesi üzerine Yavuz, daha önce İstanbul seçimlerinde yapılan usulsüzlüklere ilişkin itiraz ettiğimizde "Yapılan sahtekârlıklara ilişkin belgeyi, bilgiyi sizlerle paylaşalım dediğimizde hiç birinizden çıt çıkmıyordu. Şimdi ne oldu?" diye sordu.

Açıklamanın yapılma zamanının manidar olduğunu vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “Türkiye, yangınlar karşısında büyük bir mücadele veriyor. Özverili ve olağanüstü bir gayret var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Böylesi bir zamanda Türkiye için, uluslararası ortamda güvensiz imajı oluşturma arzusunun anlamı nedir? Siz bu ülkenin sanatçısı değil misiniz? Gelin olup biteni ve yapılan sahtekârlıklara ilişkin belgeyi, bilgiyi sizlerle paylaşalım dediğimizde hiç birinizden çıt çıkmıyordu. Şimdi ne oldu? Bayram değil, seyran değil durup dururken, neden hiç olmadık zamanda ve hiç hakketmediğimiz yerden suçlamalarda bulundunuz? Bazı insanlar kendi pisliklerini gizlemek için temiz insanları kirliymiş gibi gösterir" denir ya, böyle bir şey mi yoksa sizinkisi? Niyeti kötü olan insandan değil, niyetinin kötü olduğunu gizleyen insandan kork!" der Mevlânâ. Ancak korkmuyoruz biz çünkü yutmuyoruz artık” ifadelerini kullandı.