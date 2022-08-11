Ali İhsan Yavuz’dan CHP’ye mesaj: Milletimiz bunu yutmaz

YENİ AKİT / ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde de yok. Her bir seçmeni ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz." sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren Yavuz, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine yönelik 4 ihtimal bulunduğunu vurgulayarak "Ya habersizler, ya bilgisizler, ya kendilerinde değiller ya da bile bile suç ikrarında bulunuyorlar." diye kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz CHP'nin bugün TBMM'de gerçekleştireceği basın toplantısını hatırlatarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözlerle suç işlediği anlayınca önce CHP'nin sessiz kaldığını ancak bugün o sözlere açıklık getirmenin derdine düştüklerini belirterek "Suç işlemiş olmayalım, bilgisizliğimiz de anlaşılmasın"diye bugün bakın neler yapacaklar." paylaşımında bulundu.

Yavuz'un paylaşımları şöyle;

"4 ihtimal var: Ya habersizler, ya bilgisizler, ya kendilerinde değiller, ya da bile bile suç ikrarında bulunuyorlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu:'YSK'da olmayan bilgiler biz de var' demişti. Bile bile suç işlediğini anlayınca önce suspus oldular. Şimdi de suç olan o çıkışı tevil etmenin derdine düştüler. 'Suç işlemiş olmayalım, bilgisizliğimiz de anlaşılmasın' diye bugün bakın neler yapacaklar. Göreceksiniz iki şey diyecekler: Bilgileri YSK'dan aldık lakin o listelerde birkaç eksik bilgiye rastladık. Listeleri YSK'dan aldık ancak verileri işledik. Tamam da Sayın Genel Başkanınız öyle mi dedi. Milletimiz bunu yutmaz. Hiçbir tevil de sizi kurtarmaz. Çuvalladınız."