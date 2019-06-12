Ali İhsan Öztekin kimdir? Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ali İhsan Öztekin oldu
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Ali İhsan Öztekin oldu.Öztekin, sırasıyla Adıyaman Gerger, Akşehir Tuzlukçu, Tokat Zile, Düzce, Denizli hakimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Peki Ali İhsan Öztekin kimdir? Ali İhsan Öztekin nereli ve kaç yaşında?12 Haziran 2019 Çarşamba 11:08
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Ali İhsan Öztekin oldu. Öztekin, sırasıyla Adıyaman Gerger, Akşehir Tuzlukçu, Tokat Zile, Düzce, Denizli hakimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Peki Ali İhsan Öztekin kimdir? Ali İhsan Öztekin nereli ve kaç yaşında?
Ali İhsan Öztekin kimdir?
Antalya Elmalı'da 1963'te dünyaya gelen Öztekin, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul ve Antalya hakim adayı olarak mesleğe başlayan Öztekin, sırasıyla Adıyaman Gerger, Akşehir Tuzlukçu, Tokat Zile, Düzce, Denizli hakimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde yüksek lisans yapan Öztekin, Yargıtay üyeliğine 2014'te seçildi. Öztekin, İngilizce ve Almanca biliyor.
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