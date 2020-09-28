Ali İhsan Karahasanoğlu’ndan canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’na flaş çağrı

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını görmezden gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, akılalmaz açıklamalarda bulunmuştu.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Ünal Çeviköz, ''Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor” demişti.

Çeviköz’ün sözleri milyonları çileden çıkardı.

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili programında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün skandal sözlerini yorumladı.

Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunarak, “Bu ahlaksız saldırıyı biz MİT tırlarında da gördük. Cumhuriyet’e bile yerleşen Can Dündar gibiler, o dönem ‘Türkiye El-Kaide’ye silah gönderiyor’ haberlerini çıkarmıştı. Sonra FETÖ mensubu emniyetçiler, savcılar, hakimler operasyon yapmıştı. Aynı ahlaksızlığı şu an CHP Başdanışmanı yapıyor. El-Kaide’nin Türkiye’ye yardım etme ihtimali var mı? Hayır, yok. Çünkü DAEŞ’i bitiren Türkiye’dir. 2014’te Musul Büyükelçiliği’ni basmışlardı. Ardından MİT’in operasyonu ile o diplomatlar kurtarıldı. Daha sonra ahlaksız saldırılar ile MİT’e vurmaya başladılar. Ünal Çeviköz’ün derhal görevden alınması gerekiyor. Burada iş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na düşüyor” dedi.