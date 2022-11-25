Ali İhsan Karahasanoğlu yazdı, Akit okuru şikayet etti! "Hep beraber harekete geçmeliyiz"

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Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Karkamış’ı da cihadçılar mı vurdu? Suçsuz PKK-YPG’ye dalıyoruz, öyle mi?" başlığını kullandığı köşe yazısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapıp emekliye ayrılmış bazı komutanların terör örgütünü aklama çabalarına değindi.

Karahasanoğlu, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki saldırıları DAEŞ'in yaptığını iddia eden komutanlara değinerek, "PYD’nin alternatifi DAEŞ ise.. Al birini, vur ötekine.. İkisi de terör örgütü.. Birinden birini tercih etmeye mecbur değilim.." dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu, DAEŞ'i öne sürüp, PKK terör örgütünün uzantılarını unutturmaya çalışan, CHP üyesi emekli Amiral Türker Ertürk, emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk gibi isimleri gündemine alarak, "Merak ediyorum, hiç mi utanmıyor, soyadlarında Türk olan bu emekliler.. Onlar utanmıyorlarsa, Milli Savunma Bakanlığı’nın, bunların kullandıkları “emekli” diye başlayan sıfatlar için, yok mu yapabileceği hiçbir şey?" diye sordu.

Karahasanoğlu yazısında şu ifadeleri kullandı: Yazıyı okumak için tıklayınız



Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısını kaynak alarak harekete geçen duyarlı bir Akit okuru, CİMER'e başvuruda bulundu.

Akit İhbar hattına ulaşan okurumuz, kamuoyuna şöyle seslendi:

Ben de aşağıdaki CİMER şikayetini yapıp, bakanlıktan benzer bir kanı bozuk için işlem yapmasını talep ettim. Re'sen'e gerek kalmadan bir vatansever olarak yakaladığım bir alçak üzerinden teşebbüste bulundum. Hep beraber harekete geçmeliyiz.