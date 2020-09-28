Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 28 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

CUMHURİYET, 28 Eylül 2014

"KILIÇDAROĞLU: YAZIK BU ÇOCUKLARA"

Ahmet Davutoğlu'ndan, Abdullah Gül'e kadar muhafazakarların, Yeni Asya'dan Milli Gazete'ye kadar dindar medyanın bugün desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, bakın 2014'de Cumhuriyet'te, yasakçılığını/despotluğunu tescilleyen hangi sözleri yayınlanmış: "7 yaşındaki çocuğa türban takalım diye gündeme getiriyorlar. Çocuğu siyasi meta haline getiriyoruz." Kılıçdaroğlu, "Bunlarla ilgilenmeyelim" derken, aslında istediği ne? "Başörtü yasak olsun." Onu kendisi söylemiyor, CHP'den milletvekili yapılan Necla Arat, hemen Kılıçdaroğlu'nun haberinin altında söylüyor: "Kadınlar türbana tepki vermeli" diyor.. Olur Necla abla.. Sen emret, kadınlar başörtüye tepki versin, Başlarını açsınlar.. Sen emret, başka yerlerini de açsınlar.. Kadının vucudu, size göre, siyasi meta değil (bize göre siyasi meta da olmasın, bunun için de tam özgürlük olsun), ama para amaçlı bir meta, değil mi?

Kobani olaylarının iki hafta öncesinde, Kobani'ye TSK'nın girmesi istendiği günlerde, Cumhuriyet bakın ne manşet atmış: "Erdoğan'ın savaş kumarı" Sonra, TSK'nın girmemesi istenilince, bu sefer de sokaklar yangın yerine çevrildi. Cumhuriyet te, "Türkiye, Kobani'ye niye yardım etmiyor" dedi. Bunlardaki ilkesizlik, böylesine zirvede işte.. Asker yollanmadan önceki dönemde "savaş kumarı", asker yollanmayacağı açıklanınca "Niye yardım etmiyor"!