Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 28 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

CUMHURİYET, 28 Eylül 2012
"EĞİTİMDE REZALET"
Kemalist cumhuriyet gazetesi, okullarda başörtü yasağı uygulanır iken, "rezalet" demiyordu.. İmam Hatiplerin orta kısmı kapatıldığında "rezalet" demiyordu. Ne zaman ki, din dersi artırıldı, İHL'lerin orta kısımları açıldı.. "Eğitimde rezalet" başlığı ile çıkmaya başladı.. Aslında rezalet, eğitimdeki değil, medyadaki rezalet.. "Rezalet"e, "rezalet" demeyen, "rezalet" ortadan kaldırıldığında, "rezalet" diye ortalığı birbirine katanların yaptığı, aslında gerçek "rezalet"! RTÜK'te şu an CHP kontenjanından üyelik yapan, akit tv için hem ihbar, hem de ceza verilmesi için oy kullanma hukuksuzluğuna imza atan İlhan Taşçı'nın, Cumhuriyet muhabiri iken yaptığı "Fezlekeler yolda" başlıklı haberi, kimin kimle dans ettiğini gösteriyor. HDP milletvekilleri, PKK'lı teröristlerle sarmaş dolaş fotoğrafları yayınlandığında, soruşturma açılmış. İlhan Taşçı da, fotoğraflarla tescilli "sarmaşdolaş"lığı, masumlaştırmak için "Haberli buluştukları ileri sürüldü" ifadelerini kullanmış.