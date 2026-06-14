Ali Hamaney'in cenaze programı belli oldu
İran'da Ali Hamaney'in cenaze ve defin törenlerinin takvimi açıklandı.
İran'da Ali Hamaney'in cenaze ve defin törenlerinin takvimi açıklandı.
Ali Hamaney'in ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Hamaney için anma törenleri 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde, Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda düzenlenecek.
Açıklamada, cenaze töreninin 6 Temmuz'da Tahran'da gerçekleştirileceği, ardından 7 Temmuz'da Kum kentinde ikinci bir cenaze merasimi yapılacağı belirtildi.
Son cenaze töreninin ise 9 Temmuz'da Meşhed'de düzenleneceği kaydedildi. Hamaney'in aynı gün İmam Rıza Türbesi'ne defnedileceği ifade edildi.
Yetkililer, törenlere ilişkin ayrıntılı program ve diğer bilgilerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
Kaynak: Mepa News