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Gündem Ali Erbaş'tan kiliseye saygısızlığa tepki: İnancımıza göre mabedler dokunulmazdır
Gündem

Ali Erbaş'tan kiliseye saygısızlığa tepki: İnancımıza göre mabedler dokunulmazdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadıköy'de bazı şahısların kilise duvarında alkol alarak dans ettiği olaya tepki göstererek, "İnancımıza göre mabedlerin dokunulmazlığı vardır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 17:55:00 -
Ali Erbaş'tan kiliseye saygısızlığa tepki: İnancımıza göre mabedler dokunulmazdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Surp Takavor Kilisesi’nde yapılan saygısızlığı kınadığını belirterek, “İnancımıza göre mabedlerin dokunulmazlığı vardır."  dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İstanbul Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne karşı yapılan saygısızlığı kınadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklamasında, “Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’ne karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. İnancımıza göre mabedlerin dokunulmazlığı vardır. Toplumun huzuruna kasteden, mabedlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Kilise duvarında dans eden şahıslarla ilgili sıcak gelişme
Kilise duvarında dans eden şahıslarla ilgili sıcak gelişme

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Vahap Kalyoncu

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