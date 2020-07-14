Ali Erbaş'ın Ayasofya sözleri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kudurttu

Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması sonrası değerlendirmelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İnşallah cemaati bol olsun, ziyaretçisi bol olsun içinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep bir medrese olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Açıklama sonrası adeta kuduran Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Erbaş hakkında suç duyurunda bulunduklarını açıkladı.

Açıklamada "Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurduğu, fakat, Atatürk’ün adına bile tahammül edemediği bilinen Diyanet İşleri Başkanı’nın, “Ayasofya’nın ibate açılması yetmez. Bir medresenin de açılması zorunludur…” sözleri her şeyi açıklamaktadır. Kendisini Suudi Arabistan’da, Yemen’de, Afganistan’da, Pakistan’da, Malezya’da ya da İran’da yaşıyor sanmaktadır. Bu beyan, Tevhid-i Tedrisat ve Anayasal ilkelere aykırıdır. Hukuk Müşavirliğimiz, Diyanet İşleri Başkanı hakkında, bu nedenlerle, suç duyurusunda bulunmuştur… Lozan’da masada çarpıştığımız emperyal devletler, Tekli Hukuk Sistemine karşı çıkarak, Osmanlı’nın Çoklu Hukuk Sistemi’ni talep etmişlerdir. Aynı Çoklu Hukuk Sistemini, Çoklu Baroyu kimlerin neden istediği sorgulanmalıdır" denildi.