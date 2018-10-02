Ali Ece'den Atiba yorumu: 1903'ten beri o bölgenin en iyisi
Spor yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.02 Ekim 2018 Salı 14:34
Tivibuspor yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson'a övgü dolu sözlerle bahsetti
Ali Ece başarılı futbolcu için şu ifadeleri kullandı;
"Atiba, Beşiktaş'ın annesi ve babasıdır. Hem takımın arkasını topluyor, hem de önünü açıyor. Atiba 1903 yılından beri o bölgenin en iyisi" ifadelerini kullandı.
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