Ali Ece'den Atiba yorumu: 1903'ten beri o bölgenin en iyisi

Tivibuspor yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson'a övgü dolu sözlerle bahsetti

Ali Ece başarılı futbolcu için şu ifadeleri kullandı;

"Atiba, Beşiktaş'ın annesi ve babasıdır. Hem takımın arkasını topluyor, hem de önünü açıyor. Atiba 1903 yılından beri o bölgenin en iyisi" ifadelerini kullandı.