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Ali Ece'den Atiba yorumu: 1903'ten beri o bölgenin en iyisi

Spor yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

02 Ekim 2018 Salı 14:34
Ali Ece'den Atiba yorumu: 1903'ten beri o bölgenin en iyisi

Tivibuspor yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson'a övgü dolu sözlerle bahsetti

Ali Ece başarılı futbolcu için şu ifadeleri kullandı;

"Atiba, Beşiktaş'ın annesi ve babasıdır. Hem takımın arkasını topluyor, hem de önünü açıyor. Atiba 1903 yılından beri o bölgenin en iyisi" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 14:34
  1. Ali Ece
  2. Beşiktaş
  3. Atiba Hutchinson

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