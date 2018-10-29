Ali Ece: Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan başka hamle kalmamıştır

Yorumcu Ali Ece, Fenerbahçe'nin Cocu ile yollarını ayırması üzerine Tivibuspor'da flaş açıklamalarda bulundu.

Ali Ece, Ben çok iddialıyım. Fenerbahçe, hocayı doğru tercih yaparsa Comolli'nin ve Cocu'nun kurduğu kadro diye beklentiler düşük olacak. Traftar Ersun Yanal'ı istiyor. Şu andan itibaren başka yapacak hamle kalmadı." ifadelerini kullandı.