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Gündem Ali Demirel hayatını kaybetti
Gündem

Ali Demirel hayatını kaybetti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 14:41:00 -
Ali Demirel hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Marmaris’te yaşadığı evde fenalaşan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Demirel’e ileri derece zatürree teşhisi konuldu.

Böbrek yetmezliği bulunan ve şeker hastası Demirel yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Demirel’in yakınları ve dostlarının İstanbul’dan geleceği ve cenazesinin Marmaris Armutalan Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

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