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Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu dosyanın detayları belli oldu!

Yeni parti kuracağı konuşulan Ali Babacan'ın Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Eski bakan Babacan'ın Erdoğan'a bir dosya verdiği öne sürüldü.

26 Haziran 2019 Çarşamba 21:25
Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu dosyanın detayları belli oldu!

AK Parti'den ayrılarak Abdullah Gül önderliğinde yeni parti kurması beklenen Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, Babacan, kabinede görev yaptığı dönemden bugüne kadar yaşanan sorunları içeren görüşlerini içeren bir dosyayı Erdoğan'a sundu.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün desteğiyle yeni parti kurma çalışmalarına hız verdiği öne sürülüyor. Babacan’ın İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenen büyükşehir belediye başkanlığı seçiminden birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede bir de dosya verdiği iddia edildi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Ali Babacan doğrudan partiden “istifa” kararını değil, partinin kurucular kurulu üyeliğinden ayrılma isteğini iletti, ayrılma gerekçelerini ise deklarasyon niteliğinde sunduğu bir dosya ile Erdoğan’a hem yazılı hem de sözlü aktardı.

Yeni partiden söz etmedi

Babacan, kendisinin AK Parti içinde olduğu ve hatta kabinede görev aldığı dönemden itibaren başlayarak, başkanlık sistemine geçilmesi sonrasını da kapsayacak şekilde yaşanan aksaklıklar, ekonomideki sorunlar gibi nedenleri içeren dosyadaki görüşlerini, sözlü olarak da Erdoğan’a iletti. Babacan, yeni bir partinin kurulmasından ise söz etmedi.

"Hüsranla sonuçlanır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Babacan’ı dinledikten sonra, geçmiş yıllarda parti hatta parti kuranlar olduğunu ancak sonunun hüsranla sonuçlandığını anlatarak, “gittikleri yolun doğru yol olmadığı” mesajı verdi. Erdoğan, “Daha evvel de bu tür hadiseler, ayrılmalar oldu. Hatta bırakınız ayrılmayı Meclis’te grup kuranlar oldu. Ama sonra ne oldular, silinip gittiler. Bunlar zor işlerdir. O nedenle, eğer yapacak bir şeyiniz varsa, burada yapın. Ama eğer kalmayacaksınız da yolunuz açık olsun” görüşünü iletti. Babacan ise bu sözler üzerine yorum yapmadı ancak AK Parti’den ayrılma kararlılığını vurguladı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 21:25
  1. İstanbul
  2. Ali Babacan
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Hanedanoğlu Hanedanoğlu 6 dk önce
    Taş yerinde ağırdır, ama bunlar yerinden sökülüp kendilerine yeni yerler edinmeye çalışıyorlar. Erkan Mumcu, Abullatif Şener, Idris Naim Şahin gibi isimler Ak Parti'de iken bakanlık ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, TBMM Başkanlığına kadar yükseldiler. Ayrılıp parti kurdular, partilerinin ismi dahi unutuldu. Şimdi birde siz deneyin, olmazsa CHP veya başka partilerde sığıntı gibi olursunuz. Salak, budala, okumuş cahil, sermaye uşaklarısınız.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 14 dk önce
    Birleşemeyen yağmur damlaları gibi yere düşmeyin ki toprak sizi uyutmasın,aksine birleşip öyle bir sel olun ki önünüzde ne ateş ne dağhiçbir şey duramasın ... bu basit denklemi anlamazsanız :;₺:•—_|+&(‘a%2*-,₺/(_+———————-)Yavuz sultan Selim han’’In şiiri:İhtilaf-u tefrika endişesiKuşeyi kadrimde hatta bir karar eyler beni,İttihadken savlet -i adayı def’e çaremiz, İttihad etmezse millet, dağ-dar eyler beni.
  • Mehmet AlagözMehmet Alagöz22 dk önce
    Namı diğer “ bilderberg ali babacan”.......senin ve avenelerinin ( biraz kibar olayım ) ipi kimde bu millet gördü elhamdülillah.....

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