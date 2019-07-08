Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan'ın eski İYİ Partili belediye başkanı Behçet Saatçi'ye teklif götürdüğü öğrenildi.

Yeni parti hazırlığında olduğu belirtilen Ali Babacan'ın İYİ Parti'den ayrılan bir isme de teklif götürdüğü iddia edildi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Babacan ve arkadaşlarının, Muğla teşkilatının kurulması için İYİ Parti’den ayrılan eski Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi’ye teklif götürdüğünü yazdı.



Sarıkaya, Babacan'ın tek başına AK Parti'den değil, İYİ Parti'in tabanından da yararlanmaya çalışacağını yazdı.

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