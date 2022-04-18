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Siyaset Ali Babacan'dan çok konuşulacak "Millet İttifakı" itirafı
Siyaset

Ali Babacan'dan çok konuşulacak "Millet İttifakı" itirafı

Millet İttifakı'nın üyesi olmadıklarını belirterek 3'üncü bir ittifak içerisinde yer alabileceklerinin sinyalini veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan sonra bir çıkış da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan, "Biz henüz ittifakta değiliz. Ama altı partili masada bazı ortak çalışma alanlarına katkı sunuyoruz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 17:27:00 - 2022-04-18 17:28:08

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "üçüncü ittifak" çıkışının ardından çok konuşulacak bir açıklama da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

"Biz henüz ittifakta değiliz"

Adana'da sebze meyve hali esnafıyla sahurda bir araya gelen Babacan, "Millet İttifakı" içerisinde yer almadıklarını açıkladı.

Babacan, "Biz henüz ittifakta değiliz. Ama altı partili masada bazı ortak çalışma alanlarına katkı sunuyoruz. Henüz ittifakta değiliz. İttifak olması için daha çok şey konuşmamız lazım" dedi.

Esnaf ile özelleştirme konusunu konuştu

Ali Babacan daha sonra bir esnaf ile özelleştirme meselesini konuştu.

Babacan, "Önemli olan kurum tekel mi? Yoksa kurum herkesin yaptığı işi mi yapıyor? Mesela şu çay bardağını kamu kuruluşu üretiyor. Devletin ne işi var çay bardağı üretmeyle? Herkes yapıyor zaten. Onu özelleştirmekte fayda var" dedi.

Esnafın "Özelleştirme politikası sizin ve Mehmet Şimşek'in dönemlerine denk geliyor" sözleri üzerine Babacan, şunları söyledi:

"Özelleştirme hep Maliye Bakanlığı'na bağlı olmuştur. Telekom gibi özelleştirmeler rahmetli Kemal Unakıtan'ın döneminde. Mesela Telekom özelleşti. Ne oldu? Mülk devletin. Bütün altyapı devletin. Sadece işletme lisansı özeleştirildi. 6 buçuk milyar dolar nakit para aldı devlet o zaman. Bu paranın hepsi yurt dışından geldi, Türkiye'ye. Çok büyük para. Mülk, tapu, altyapı, sistem, kablolar hepsi devletin. Özel sektör daha verimli işletiyor. Devlet olunca 10 bin kişi çalışıyorsa, zorla bir 10 bin daha alıyor. Ondan sonra zarar ediyor. Zararı da bütün milletten topladığın vergiyle ödüyorsun. Özelleştirmeyi akıllıca yapmak lazım."

Babacan, "Bizim ticaretten bildiğimiz şu, maliyet düşük olacak. Üretim bol olacak. Rekabet olacak. Vatandaş iyi malı ucuza alacak. İşini iyi bilen esnaf iş yapacak" şeklinde konuştu.

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