Ali Babacan'a o partiden flaş davet: Bizim partimize katıl

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, yeni parti kurmak için AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'a seslendi.

Babacan'ın yaptığı istifa açıklamasını değerlendiren Uysal, "Herkesin hür teşebbüsüne göre örgütlenme özgürlüğü var. İktidarın kendi içerisinde yaptığı tartışmalar var. Elbette biz de bunlara kayıtsız değiliz, izliyoruz. Türkiye’nin topyekun demokrasisine de yeni bir derinlik ve boyut katma mecburiyetimiz var. Şahıslar temelinde değil de onu aşan bir şekilde, Türkiye’nin farklı farklı tartışmaları yapması gerektiği inancındayız. O açıdan şahısların özelinde bir değerlendirme yapmak istemem" ifadelerini kullanarak Ali Babacan'ı partisine davet etti.

"Babacan'ı DP'ye davet ediyoruz"

DP Genel Başkanı Uysal, kendisine yöneltilen "Ali Babacan’ı partinize davet eder misiniz" sorusuna "Elbette." diye cevap verdi.

"Biz, Türkiye’de temel değerlerden yoksun bir şekilde siyaset yapmıyoruz." diyen Uysal, "DP’nin çatısı Türkiye’de demokrasinin kurucu kurumu olarak çok münferit bir takım düşüncelere sahip değilse bir insanın elbette kendisini rahatlıkla bulabileceği, ifade edebileceği bir siyasal yapıdır. O açıdan biz, zaten önümüzdeki süreçte daha fazla birliktelikleri arayacağız. Daha farklı birliktelikler arayacağız. Geçmişte tek başına iktidar olmuş ve yüzde 50’nin üzerinde oy almış bir siyasi hafızaya sahibiz." dedi.