Ali Babacan'a canlı yayında 'Erdoğan' şoku!

6'lı masanın ittifak ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli'de 'Erdoğan' sloganları atan AK Partili gençlerin protestosuyla karşılaştı. Asansöre binmesine gençler tarafından engel olunan Babacan, neye uğradığını şaşırdı.

Denizli'ye ziyaret gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Pamukkale TV’nin canlı yayınına konuk oldu. Babacan’ın canlı yayına katılacağını öğrenen AK Partili gençler televizyon binasının üst katında bulunan AK Parti Denizli Seçim Koordinasyon Merkezi’nde bir araya geldi.

Babacan'ı asansöre bindirmediler

AK Parti'den ayrıldıktan sonra dindarlara kan kusturan CHP ile yakın iletişim halinde bulunan DEVA Partisi'nden bir grup heyetin binaya giriş yapmasıyla birlikte protestolarına başlayan gençler, bina içerisinde üst katlardan asansörü tutarak Babacan’ı merdivenden yukarıya çıkmak zorunda bıraktı.

Ses sistemi ile programı protesto ettiler

Merdivenlerde toplanarak Babacan’ı yayının yapılacağı Pamukkale TV’ye girinceye kadar yuhalayan gençler, yayın boyunca da binanın üst katından ses sistemiyle müzik açıp sloganlar atarak Babacan’ın programını protesto etti.

Canlı yayın sırasındaki gürültüye rağmen programa devam eden Ali Babacan, televizyondan ayrılıp aracına ulaşıncaya kadar da gençlerin protestosuyla karşılaştı.

'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıldı

Babacan, kendisini yuhalayan ve “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atan gençlere selamlayarak tepki gösterdi. Polis, AK Parti il ve televizyon stüdyolarının bulunduğu bina önünde toplanan DEVA partili gençler ile bina içerisindeki AK Partili gençleri karşı karşıya getirmemek için büyük mücadele verdi.

Gençlerin protestosuna tepki gösterdi

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında binadan ayrılan Babacan, yaşananlara ilişkin, “Biz DEVA Partisi olarak yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir güç halktan daha güçlü değildir. Halkın iradesinden daha güçlü bir güç tanımadık. Böylece yolumuza devam ediyoruz. Halkımızın da artık çok şükür bizim arkamızda olduğunu gayet iyi görüyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.