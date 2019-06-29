23 Haziran İstanbul seçimlerinde AK Parti’nin büyük oy kaybının yaşaması tetikte bekleyen AK Parti içindeki muhalifi kanat olarak bilinen Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni parti kanadında büyük bir hareketlenme söz konusu oldu. AK Parti’nin oy kaybının yaşanmasını fırsat bilen muhalifler yeni parti kurmak için çalışmalarını hızlandırdı öyle ki Ali Babacan liderliğinde Abdullah Gül’ün de perde arkasından içinde yer alacağı yeni partinin ismi bile belli oldu. Peki Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün kuracağı yeni partinin ismi ne? Ali Babacan yeni partiyi ne zaman kuracak? Yeni partide kimler yer alacak? İşte detaylar.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yeni parti kuracağı belirtilen Ali Babacan'ın partisinin ismini açıkladı. Nagehan Alçı yazısında şunları kaleme aldı: Ali Babacan’ın yeni hareketiyle ilgili birçok kulis medyaya yansıdı ama bir konu hiç yansımadı. Partisinin ismi ne olacak? Öğrendiğime göre bu hareketin ismi “Özgürlük ve Hukuk Partisi” ortaya atılmış. Babacan’ın siyasi felsefesine ve mevcut toplumsal taleplere en uygun isim olarak bu düşünülmüş. Peki Ali Babacan’ın Özgürlük ve Hukuk Partisi ne zaman kuruluyor? İlk başta Eylül olarak düşünülmüş ama şu an itibariyle Babacan çevresi Temmuz ayına işaret ediyor. Yani çok yakında.

Ali Babacan’ın kuracağı yeni partide kimler olacak? Yeni partide kimler var?