Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün hedef kitlesi belli oldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket eden ve yeni parti kurması beklenen Ali Babacan'ın kısa süre içinde kamuoyu önüne çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, AK Parti’nin kuruluş felsefesine atıflarda bulunulup “Neden yola çıktık, yeni partiye neden ihtiyaç var?” soruları yanıtlandıktan sonra çözüm beklediği düşünülen sorunlar ile çözüm önerileri anlatılacak. Kulislere göre, Abdullah Gül ile birlikte bilinen eski politikacıların geride duracağı bildirilen yeni hareket, AK Parti’nin yaptığı gibi hedef kitle olarak kadın ve gençleri belirledi.

Kadınlar ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılarak kurucu kadro ve daha sonra parti yönetiminde etkili olmalarının sağlanacağı öğrenildi. AK Parti tabanının yanı sıra merkez sağ ya da merkez sol siyasetin sıcak baktığı isimlerle parti vitrininin oluşturulmasına çalışılacağı da bildirildi.