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Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün hedef kitlesi belli oldu

Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün solcu isimlerle görüşeceği ve hedef kitlesinin kadınlar ve gençler olduğu öğrenildi.

23 Temmuz 2019 Salı 18:01
Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün hedef kitlesi belli oldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket eden ve yeni parti kurması beklenen Ali Babacan'ın kısa süre içinde kamuoyu önüne çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, AK Parti’nin kuruluş felsefesine atıflarda bulunulup “Neden yola çıktık, yeni partiye neden ihtiyaç var?” soruları yanıtlandıktan sonra çözüm beklediği düşünülen sorunlar ile çözüm önerileri anlatılacak. Kulislere göre, Abdullah Gül ile birlikte bilinen eski politikacıların geride duracağı bildirilen yeni hareket, AK Parti’nin yaptığı gibi hedef kitle olarak kadın ve gençleri belirledi.

Kadınlar ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılarak kurucu kadro ve daha sonra parti yönetiminde etkili olmalarının sağlanacağı öğrenildi. AK Parti tabanının yanı sıra merkez sağ ya da merkez sol siyasetin sıcak baktığı isimlerle parti vitrininin oluşturulmasına çalışılacağı da bildirildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:01
  1. Ali Babacan
  2. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • Vatandaş Rıza Vatandaş Rıza 8 dk önce
    Bunlar zaten bizim gibi düşünmüyorlar. Onlar gibi düşünen insanlar CHP , hdp , iyi partide var. Onlar düşünsün . Bunlara azdan çok, çoktan az gider. Bunlar ters yöne giren temel misali. Allah ıslah etsin !!!
  • Mehmet Murat GülerMehmet Murat Güler18 dk önce
    iki gündür yayımladığınız resim sanırım, Gül'ün askerlik, Babacan' ın sünnet zamanından...
  • Kamil Kamil 24 dk önce
    Yeni partiyi dışardan bi talimatla kuracağınız şimdi apaçık ayan beyan ortaya çıktı

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