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Ali Babacan AK Parti’den son dakika istifa etti mi?

Son dakika haberi: Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kuracak olan Ali Babacan AK Parti’den beklenen istifasını yaptı. Son dakika haberlerine göre Ali Babacan AK Parti’den istifa etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:21
Ali Babacan AK Parti’den son dakika istifa etti mi?

Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kuracak olan Ali Babacan AK Parti’den beklenen istifasını yaptı. Son dakika haberlerine göre Ali Babacan, kurucusu olduğu ve ismini tüm Türkiye'de görüren kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lideri olduğu AK Parti'den istifa etti.

Ali Babacan'ın yaptığı açıklamasında yeni parti ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Ben ve pek çok arkadaşım böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz. Bu süreçte, aynı ahlaki ve toplumsal sorumluluğu hisseden çok sayıda insanla tanışmış olmak da bizim için çok sevindirci olmuştur. İnanıyorum ki, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümü ancak, temsil gücü yüksek ve geniş bir kadro çalışmasıyla mümkün olacaktır. Beraberce çalışmak ve ortak aklı hedeflemek zorundayız. Çalışmalarımızın bağımsız ve özgür bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Her konuda beyaz sayfalarla işe başlamak gerekmektedir.

Bu gerçekler dikkate alındığında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeliğimin devam etmesi maalesef mümkün görünmemektedir. Bugün itibariyle istifa dilekçemi parti genel merkezine ulaştırdım.

Hepimizin amacı ülkemizin itibarını yükseltmek, halkımızın refah ve mutluluğunu artırmak, Türkiye’yi hak ettiği güzel bir geleceğe ulaştırmaktır. İnsan hakları, özgürlükler, ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğü vazgeçilmez ilkelerimizdir. Siyasete ilk girdiğim günden bu yana bunlar için canla başla çalıştım. Allah sağlık ve ömür verdiği sürece bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim."

 

Ali Babacan kimdir?

4 Nisan 1967 senesinde Ankara'da hayata gözlerini açtı. 1985 senesinde TED Ankara Koleji'ni birincilikle tamamladı. 1989 senesinde ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle bitirdi.1990 senesinde Fulbright burs hakkı kazanarak, Amerika'ya gitti. 1990-1992 seneleri arasında Amerika Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da İşletme dalında yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında kendini geliştirdi.1992-1994 seneleri arasında, ABD'den finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette danışman olarak görev aldı. 1994 - 2002 seneleri arasında Ankara'da özel sektörde iş hayatını devam ettirdi. 

2001 senesinde AK Parti Kurucu Üyesi ve MKYK üyesi olarak siyaset hayatına atıldı. 58. ve 59. Hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. 60. Hükümet'te ise Dışişleri Bakanı ve AB ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev üstlenmişti. Egemen Bağış'ın Devlet Bakanı ve Başmüzakereci konumuna getirilmesinin akabinde sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre görevini sürdürdü; 1 Mayıs 2009 senesinde yapılan kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na teslim etmişti. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 22, 23 ve 24. Dönemde Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:21
  1. Ankara
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