Ali Ağaoğlu'ndan, yaptığı binalarla ilgili şok itiraf! Duyanlar, kulaklarına inanamadı

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, yıllar önce dile getirdiği itiraflarına son depremlerin ardından yenilerini ekleyen ünlü müteahhit Ali Ağaoğlu'na hem "bravo" dediğini, hem de çok kızdığını belirtti. Özbey, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"İşte bütün mesele bu: Ünlü müteahhit yıllar önce dile getirdiği itiraflarına son depremlerin ardından yenilerini ekledi. Bir yanıyla dürüstçe, mertçe ve uyarı dolu. Ama öbür yanıyla?

Depremin ardından Ahmet Hakan’ın “Tarafsız Bölge” programında 2011’de yaptığı konuşma tekrar gündeme gelmişti Ali Ağaoğlu’nun.

Şöyle bir itiraf zincirinde bulunmuştu ünlü müteahhit:

“İstanbul’daki binaların durumu, Van’daki yıkılan binalardan daha kötü olur. Ben çocukluğumdan beri sektörün içindeyim.

Evet, çürük bina yaptık, yapıldı, herkes buydu malzeme buydu, yoktu ki. Kumu ithal mi getireceksin? O dönemde yapılan binaların yüzde 90’ı bu şekilde yapıldı.”

Bu sözlerinin gündem olması üzerine tekrar bir açıklama yaptı Ağaoğlu:

“İstanbul’daki yapı stokunu en iyi bilen üç kişiden biri benim. O dönem İstanbul’daki inşaat malzemeleri kumundan demirine kadar maalesef bugün inşaata sokulmayacak malzemeydi. Kum denizden geliyordu. Yarısı midye kabuğu, yarısı balçık, inşaata giderdi ve inşaat yapılırdı.

O dönem demir için ihtiyaç belgesi alırdın, Karabük’te 6 ay sıra beklerdin bir kamyon demir için. Demirler en kalın 12’lik kangal demirdi... Düzeltirken bile kırılırdı. Bu dediğim 60-70-80’li yıllardı.”

Bir yanıyla “Bravo” diyorsunuz Ali Ağaoğlu’na: “Adam çıkmış; mertçe, dürüstçe, kendini de katarak bir dönemin inşaat anlayışını, o dönemin imkânlarını, yapılan yanlışları tek tek ortaya koyuyor...”

Ama öbür yandan da çok kızıyorsunuz Ali Ağaoğlu’na:

-“Malzeme buydu, yoktu ki. Kumu ithal mi getireceksin?” diyorsunuz... Arkadaş; sizin döneminizde malzeme yoktu da Sokullu Mehmet Paşa camisini inşa ederken Mimar Sinan taşı, kumu ithal mi getirmişti 1574’te? Niçin bütün etrafı yıkık da cami depremzede sığınağı şu anda?

- “Kum denizden geliyordu. Yarısı midye kabuğu, yarısı balçık, inşaata giderdi” diyorsunuz...

Arkadaş; kum yoktu da elek de mi yoktu midyeyi eleyecek? Su da mı yoktu tuzunu yıkayacak?

- “Evet, çürük bina yaptık, yapıldı, herkes buydu” diyorsunuz...

Arkadaş; madem malzeme buydu, tek katlı evi yıkıp yerine niye sekiz kat çıktınız? O binaları yapıp satarken söylediniz mi “Kolonu midyeden, kirişi tuzdan” diye?

- “İstanbul’daki binaların durumu, Van’daki yıkılan binalardan daha kötü olur” diyorsunuz...

Arkadaş, millet dişinden tırnağından biriktirip almış. Yıksan yıkılmaz, satsan satılmaz.

Her şey ateş pahası. Bu itirafı yapınca insanlar işin aslını anladı, doğrusunu öğrendi, rahata mı erdi sanıyorsunuz?"



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