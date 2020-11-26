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Medya Ali Ağaoğlu koronavirüse yakalandı
Medya

Ali Ağaoğlu koronavirüse yakalandı

Ali Ağaoğlu'nun, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Kuruçeşme'deki evinde karantinaya girdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:30:00 -
Ali Ağaoğlu koronavirüse yakalandı

Ağaoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, koronavirüse yakalandı. Ağaoğlu, testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldı.

Karantinaya girdi

Yakın bir arkadaşının koronavirüse yakalandığı haberini alır almaz test yaptıran Ali Ağaoğlu, testin pozitif çıkmasını ardından Kuruçeşme'deki evinde karantinaya girdi.

Sağlığı ile ilgili çıkan haberlere smokinli fotoğrafını paylaşarak cevap veren Ağaoğlu "Sağlığım yerinde. Karantina dönemi bitene kadar evde kalacağım" dedi.

 

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