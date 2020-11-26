Ali Ağaoğlu koronavirüse yakalandı
Ali Ağaoğlu'nun, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Kuruçeşme'deki evinde karantinaya girdiği öğrenildi.
Ağaoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, koronavirüse yakalandı. Ağaoğlu, testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldı.
Karantinaya girdi
Yakın bir arkadaşının koronavirüse yakalandığı haberini alır almaz test yaptıran Ali Ağaoğlu, testin pozitif çıkmasını ardından Kuruçeşme'deki evinde karantinaya girdi.
Sağlığı ile ilgili çıkan haberlere smokinli fotoğrafını paylaşarak cevap veren Ağaoğlu "Sağlığım yerinde. Karantina dönemi bitene kadar evde kalacağım" dedi.