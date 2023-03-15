Algı operasyonunda omuz omuza! Milli Gazete ve Cumhuriyet aynı çuvalda

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir yandan yarasını sarmaya çalışıyor diğer yandan kirli algı operasyonlarıyla mücadele ediyor.

Tiyatro sahnesinde Saadet var

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki asrın felaketinden etkilenen 10 ilden biri olan Malatya'da Saadet Partisi'nin teşkilatı tarafından kurulan aşevinin Malatya Valiliğince kapatılmak istendiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Valiliğin "Söz konusu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır. Yeni yerinde faaliyetine devam edecektir" açıklamasına rağmen Saadet Partisi tiyatroya devam etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabın yapığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin öncülüğünde Malatya'da kurulan ve günlük 10 bin kişilik yemek ikramı yapılan aşevimizi hangi gerekçe veya korkuyla kapatma kararı alıyorsunuz? İktidarı uyarıyorum; bu yanlış kararınızdan ve süreç boyunca sergilediğiniz bağnazlık ve aymazlıktan derhal vazgeçin!"

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları sonrası; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da tiyatroda rol aldı.

Milli Gazete ve Cumhuriyet aynı çuvalda

Kemal Kılıçdaroğlu 'mücahit' ilan ederek Milli Görüş'e ihanet eden Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete ve azılı İslam düşmanı Cumhuriyet, aşevi algısını provokasyona çevirmek için aynı çuvalın içerisine girdi.

Konuyla ilgili Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı.

"Dün akşam saat 18'de ben gerçek bilgiye ulaştım. Cumhuriyet Gazetesi akşam 20'de 21'de baskıya girdiği halde bu son bilgiye yer vermiyor.

Milli Gazete tepeden veriyor haberi. Son satırda doğru haberi veriyor. Ama bütün haberin yüzde 90'ı Malatya Valiliği aşevini engelledi. Depremzedeye siz yemek veremezsiniz. İhanete bakın, vicdansızlığa bakın."