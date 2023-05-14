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Medya Algı operasyonu merkezi Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi
Medya

Algı operasyonu merkezi Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi

Yeniakit Publisher
2023-05-14 11:37:00 -
Algı operasyonu merkezi Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi

Muhalefetin operasyon merkezi Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.

Muhalefetin operasyon merkezi Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.

Ekşi Sözlük'e dün bir kez daha erişim engeli getirildiği açıklandı.

Ekşi Sözlük, 21 Şubat'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen ilk erişim engeli kararını "eksisozluk2023.com" ismini kullanarak aşmaya çalışmıştı ancak dün akşam itibari ile bu alan adına da erişim engeli getirildi.

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