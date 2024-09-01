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Gündem Algı operasyonu çeken Netflix'e Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan tepki: Gerçeği değiştiremezler
Gündem

Algı operasyonu çeken Netflix'e Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan tepki: Gerçeği değiştiremezler

Yeniakit Publisher
2024-09-01 19:44:00 -
Algı operasyonu çeken Netflix'e Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan tepki: Gerçeği değiştiremezler

Türkiye’nin hassasiyetlerini yok sayan dijital yayın platformu Netflix'e bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

X hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Tarihi gerçekler senaryolar ile örtülemez. Dijital yayın platformları Rum propagandasına alet olmamalıdır. Enosis hayalleri ile darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü’nü; çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti. Bu zalimliğin izleri bugün hâlâ KKTC’de açıkça görülmekte, hâla Kıbrıs Türkleri’ne ait toplu mezarlar bulunmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, barış harekatı ile başlayan ve yarım asra varan huzur ortamını, sahadaki KKTC devleti gerçekliğini değiştiremezler. Barış harekatı olmasa; bugün Gazze’de yaşanan katliamların, fırsatını bulduklarında Kıbrıs Türkü’ne de reva görülmeyeceğini kim garanti edebilir!" dedi.

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