Alfemo’nun kalitesi tescillendi Alfemo, Lob’in Europe şirketi tarafından verilen Dünya Kalite Ödülü’nün sahibi oldu.

Uluslararası danışmanlık şirketi Lob’in Europe, Dünya Kalite Ödülü’nü Alfemo’ya verdi. Ödülü şirket adına Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Cüneyt Uzer aldı. 2012 ile 2015’te de Avrupa Kalite Ödülü ve Dünya Kalite Ödülleri’ne layık görülen Alfemo’nun ürettiği mobilya ürünlerine rağbet yoğun. Şirket tarafından İzmir Torbalı’da 60 bin metrekaresi kapalı, toplam 200 bin metrekarelik alanda üretilen ürünler; beş kıtada 60 ülkeye ihraç ediliyor.

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