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Medya Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!
Medya

Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!

Yaptığı sansasyonel açıklamalarla gençliği zehirleyen şarkıcı Aleyna Tilki, Rize'nin Samistal Yaylası'na çıkarak eline aldığı tabancayla ateş ettiği anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesabından 'Bang bang' notuyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 10:51:00 - 2022-08-03 11:12:52
Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!

Şarkıcı Aleyna Tilki, konserleri kapsamında geldiği Artvin'in Arhavi ilçesinde 48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Festival sonrası Rize'ye gidip deniz seviyesinden 2 bin 450 metre yükseklikteki Samistal Yaylası'na çıkan şarkıcı, ayağına yün çorap ve kara lastik giydi, kafasına da poşu bağladı.

Gezdiği yaylada eline tabanca alıp ateş eden Tilki, o anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesabından 'Bang bang' notuyla paylaştı. Binlerce kişinin izlediği videoya yüzlerce yorum geldi.

Takipçilerinden kimi yorumlara 'Silah gerçekse ya bir kuşa denk gelse ya da yorgun mermi birine denk gelse?', 'Şiddete karşı paylaşımlar yapıp silah(!) yakışmadı Aleyna' yazarken, kimileri ise 'Helal olsun sana' ifadelerinde bulundu.

Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!

Sözde şarkıcı her anını sosyal medyada paylaşarak gençliği zehirlemeye devam ediyor.

Gençler, bu edepsizi örnek almayın!
Gençler, bu edepsizi örnek almayın!

Medya

Gençler, bu edepsizi örnek almayın!

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