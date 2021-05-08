Aleyna Tilki hakkındaki 'korona ilacı' soruşturmasında karar verildi

Koronavirüs sürecinde 'bilim insanları' tarafından yapılan birbiri ile çelişkili açıklamalar yetmezmiş gibi kamuoyuna korku pompalayarak vatandaşın aklını karıştıran Aleyna Tilki hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Açıklamaları tepki çekmişti

Aşılama işlemi başladığında, "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım çünkü güvenmiyorum." sözleri ile süreçle mücadeleyi sabote eden Aleyna Tilki, bir başka açıklamasında da "İnsanları korona değil, ilaçlar öldürüyor." demişti. Bir vatandaş, Tilki hakkında CİMER'e şikayet başvurusu yapmıştı. CİMER'e yapılan başvurunun ardından Tilki'nin "İnsanları korona değil, ilaçlar öldürüyor." sözleri için, 'Halk arasında korku ve paniğe neden olmak' nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Karar verildi!

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tilki'nin sözlerinin suç unsuru oluşturabilecek nitelikte olmadığına hükmederek takipsizlik kararı verdi.