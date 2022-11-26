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Gündem Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti
Gündem

Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta otomobilin çarptığı 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, 18 gün sonra hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 14:49:00 -
Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, 8 Kasım'da trafiğe kapalı alanda evine doğru yürüyen Aleyna Nur Gökçe, D-100 kara yolu yan yoldan Beylikdüzü istikametine giden otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Aleyna Nur Gökçe ise tedavi gördüğü hastanede 18 günün sonunda yaşamını yitirdi.

Gökçe'nin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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