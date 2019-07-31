Alex'ten çok konuşulacak Fenerbahçe yorumu

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Bayern Münih maçından sonra yaptığı konuşmasında müsabaka sonucunu normal karşıladığını belirtti.

"Fenerbahçe'nin eksikliklerini analiz etmemiz lazım"

Fotomaç'ta yer alan habere göre;Alex de Souza, "Çok normal diye düşünüyorum, iki takımın kalite farkını düşününce. Bayern Münih Almanya'da, Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynuyor. Fenerbahçe'ye bakmamız, ihtiyaçlarını analiz etmemiz lazım. Yönetim ve teknik ekip bunu analiz edecektir. Fenerbahçe'nin henüz hazır bir takımı yok. Jailson, stoper bölgesinde oynadı. Alışık olduğu bir pozisyonda oynamadı." dedi.