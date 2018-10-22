Alexis Sanchez'e yol göründü

Alexis Sanchez'in Manchester United günleri sona erebilir. Şilili futbolcu, Juventus maçı öncesinde yapılan antrenmana katılmadı. Bu gelişmenin ardından İngiliz basını, 29 yaşındaki yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini iddia etti.

Ayrılmak istemesinin nedeni Mourinho

Sanchez'in ayrılmak istemesinin nedeni, Mourinho ile yaşadığı problemler olduğu belirtildi. Manchester United'da geçen sezon 40 maçta forma giyen Sanchez, bu sezon istediği kadar süre alamadı.

Şilili yıldız, geçen sezon devre arasında Arsenal'den ayrılarak Manchester United'a transfer olmuştu.