Alexis Sanchez'e yol göründü
İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Şilili yıldız Alexis Sanchez, Portekizli teknik adam Mourinho ile yaşadığı problemlerden dolayı takımdan ayrılmak istiyor.22 Ekim 2018 Pazartesi 22:17
Alexis Sanchez'in Manchester United günleri sona erebilir. Şilili futbolcu, Juventus maçı öncesinde yapılan antrenmana katılmadı. Bu gelişmenin ardından İngiliz basını, 29 yaşındaki yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini iddia etti.
Ayrılmak istemesinin nedeni Mourinho
Sanchez'in ayrılmak istemesinin nedeni, Mourinho ile yaşadığı problemler olduğu belirtildi. Manchester United'da geçen sezon 40 maçta forma giyen Sanchez, bu sezon istediği kadar süre alamadı.
Şilili yıldız, geçen sezon devre arasında Arsenal'den ayrılarak Manchester United'a transfer olmuştu.
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