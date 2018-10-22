THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Alexis Sanchez'e yol göründü

İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Şilili yıldız Alexis Sanchez, Portekizli teknik adam Mourinho ile yaşadığı problemlerden dolayı takımdan ayrılmak istiyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 22:17
Alexis Sanchez'e yol göründü

Alexis Sanchez'in Manchester United günleri sona erebilir. Şilili futbolcu, Juventus maçı öncesinde yapılan antrenmana katılmadı. Bu gelişmenin ardından İngiliz basını, 29 yaşındaki yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini iddia etti.

Ayrılmak istemesinin nedeni Mourinho

Sanchez'in ayrılmak istemesinin nedeni, Mourinho ile yaşadığı problemler olduğu belirtildi. Manchester United'da geçen sezon 40 maçta forma giyen Sanchez, bu sezon istediği kadar süre alamadı.

Şilili yıldız, geçen sezon devre arasında Arsenal'den ayrılarak Manchester United'a transfer olmuştu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 22:17
  1. Manchester United
  2. Arsenal
  3. Jose Mourinho
  4. Şili
  5. Juventus
  6. Mourinho

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump, Suudi Prensi Selman ile görüştü
    1. Donald Trump, Suudi Prensi Selman ile..
    2. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
    3. Filipinler'de muhalif senatörün..
    4. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı..
    5. Fransa ve Tunus Dışişleri..
    6. Osmanlı hanedanı üyeleri Darülaceze'yi..
    7. Kurtlar Vadisi'ndeki 'Deli Hüsnü'nün..
    8. Trump: Yatırımları kaybetmek istemiyorum
    9. O polisten 80 milyona ders gibi..
    10. Alexis Sanchez'e yol göründü
    11. Antalya’da 5. kattan düşen kişi olay..
    12. Erzurum, Karadeniz fırtınasını dindirdi
    13. Angela Merkel'den Suudi Arabistan'a..
    14. Yemekten zehirlenen onlarca işçi..
    15. Karabük’te her şey anbean kaydedildi!..
    16. Sneijder'den dikkat çeken Fatih Terim..
    17. MHP'li Enginyurt'tan ittifak paylaşımı
    18. İngiltere'den Kaşıkçı açıklaması:..
    19. Afganistan'da NATO askeri öldürüldü
    20. Kendinizi çok iyi hissettirecek 5 öneri
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?