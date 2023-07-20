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Spor Alexander Sörloth ile ilgili açıklama: Sürpriz gelişme ters köşeye yatırdı! Tepki çeken olay
Spor

Alexander Sörloth ile ilgili açıklama: Sürpriz gelişme ters köşeye yatırdı! Tepki çeken olay

Yeniakit Publisher
2023-07-20 22:28:00 - 2023-07-20 22:32:46
Alexander Sörloth ile ilgili açıklama: Sürpriz gelişme ters köşeye yatırdı! Tepki çeken olay

Trabzonspor’un eski ünlü futbolcusu Alexander Sörloth kamp kadrosuna alınmadı. Real Sociedad ile Trabzonspor arasında Sörloth yüzünden gerilim yaşandı. İspanyol ekibi araya girip teklife bulunan bordo-mavili kulübe tepki gösterdi.

Trabzonspor’un eski yıldızı Alexander Sörloth, Leipzig’in kamp kadrosuna alınmadı. Son iki sezondur Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth Alman ekip Leipzig'e geri döndü. Takımdan ayrılmak istediği konuşulan Sörloth için flaş bir gelişme yaşandı. Leipzig’in kamp kadrosunda Alexander Sörloth yer almadı.

Alexander Sörloth, Trabzonspor'da 33 gol ve 11 asist yaparak bir rekora imza atmıştı.

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