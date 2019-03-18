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"Alex, Del Piero'nun kopyasıydı"

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Sırp futbolcu Milos Krasic, sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:20
"Alex, Del Piero'nun kopyasıydı"

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Sırp futbolcu Milos Krasic, sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemde Brezilyalı Alex de Souza'nın kendisini en çok etkileyen isim olduğunu belirterek, "Alex, Alessandro Del Piero'nun kopyasıydı." dedi.

AA muhabirine konuşan 34 yaşındaki Sırp futbolcu, Fenerbahçe'nin büyük geleneğe sahip bir kulüp olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'ye transferimin, kariyerimde bir dönüm noktası olmasını bekliyordum. Sarı-lacivertli takımda derin bir iz bırakamadığım için üzgünüm." diye konuştu.

Türkiye'deki oyun tarzının kendisine çok uyduğunu anlatan Krasic, "Maalesef sadece birkaç maç sonra sakatlandım ve 2 ay sahalardan uzak kaldım. Türkiye'de bir oyuncu uzun süre oynayamadığında yerine hemen yeni biri getiriliyor." ifadelerini kullandı.

Krasic, Fenerbahçe ile ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadıklarını anımsatarak, yarı finalde Benfica'ya elenerek finalde Chelsea ile kupa için mücadele etme şansını kaybettiklerini söyledi.

Fenerbahçe'de aynı dönemde forma giydiği Hollandalı eski yıldız Dirk Kuyt'tan övgüyle bahseden Krasic, "Dirk Kuyt, büyük bir profesyonel. Olağanüstü yetenekleri olmasa da çalışma ve disiplinle önemli biriydi. Her top için sonuna kadar mücadele ediyordu. Tam bir canavardı." değerlendirmesinde bulundu.

Krasic, Portekizli Raul Meireles'in de çok özel bir futbolcu olduğunu belirterek, "Çok eğlenceli bir karakterdi. Kampa girdiğimizde bir yerlerden müzik sesi duyarsak ondan geldiğini bilirdik. Hayatımda onun gibi ince ayakları olup da çok sert ve düzgün şut çekebilen başka bir isim görmedim. Üç gün aralıksız koşsa yorulmazdı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kendisini en çok etkileyen ismin Alex de Souza olduğunu vurgulayan Krasic, "O dönemde üzerimdeki en güçlü etkiyi Alex bırakmıştı. Alex, Del Piero'nun kopyasıydı. Yaptıklarıyla Fenerbahçe efsaneleri arasına adını yazdırmayı hak etti." diye konuştu.

Türk futbolcuların, soyunma odasında konuşulan planların genellikle dışına çıktığını anlatan Krasic, "Muhtemelen atmosferden etkilenip herkes kendi oyununu oynuyordu. İşte tam da bu noktada devreye Alex giriyordu. Alex takımdaki dengeydi. Sahada, takım arkadaşlarını sakinleştirip onları hedefe yönlendiren bir liderdi. Güçlü bir karakteri ve duruşu vardı." değerlendirmesinde bulundu.

 

- "Allegri dünyanın en zeki teknik direktörlerden biri"

 

Eski takımı Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale kalmasını da değerlendiren Krasic, İtalyan ekibinin finale kalarak kupa için sahaya çıkacağına inandığını aktardı.

Juventus'u çalıştıran Massimiliano Allegri'nin dünyanın en zeki teknik direktörlerden biri olduğunu kaydeden Krasic, "Allegri bu kez kupayı kazanmak için kapıyı çalıyor. Zaten, Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi de Juventus'un artık bu kupayı kaldırması için yapıldı." şeklinde görüş belirtti.

Krasic, Ronaldo ile Lionel Messi'nin farklı türde futbolcular olduklarını ve bu nedenle karşılaştırılmalarının imkansız olduğunu kaydederek, kendini daha önce İngiltere ve İspanya'da da kanıtlayan Portekizli yıldızın bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini ifade etti.

"Tüm zamanların en iyi futbolcusu" olarak nitelendirdiği Ronaldo'nun zaman zaman fizik kurallarına aykırı hareketler yaptığını dile getiren Krasic, "Tam bir atlet, çok iyi bir profesyonel. Maçın tamamını tam konsantrasyonla oynayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Hayatının hatasını Juventus'ta oynarken Tottenham ve Lazio'dan gelen teklifleri kabul etmeyerek yaptığını vurgulayan Krasic, "Özellikle Londra ekibinde, Luka Modric ve Vedran Corluka ile hızlı bir şekilde adaptasyon sürecini atlatıp, o dönem sakat olan Aaron Lennon'un pozisyonunda sürekli oynayabilirdim." diye konuştu.

Krasic, o dönemde Rusya temsilcisi Zenit'ten de teklif aldığını ancak transferi için en yoğun çabayı sarf eden Fenerbahçe'yi tercih ettiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:20
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Juventus
  4. Milos Krasic
  5. SÜPERLİG

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