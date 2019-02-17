Alex De Souza sessizliğini bozdu: Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman ile...

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, birlikte çalıştığı kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ve eski teknik direktörü Aykut Kocaman hakkında hiçbir kötü düşünceye sahip olmadığını belirtti.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de dün Atiker Konyaspor'la oynadığı maçı Ülker Stadı'nda izleyen eski Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

İçimde düne kadar olan negatif his gitti'

Birçok kişinin kendisine Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında sorular sorduğunu aktaran Alex de Souza, "Onlara karşı hiçbir kötü düşüncem yok. Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. Aykut Kocaman'a futbol antrenörlüğü yaşamında ve aile hayatında başarı ve mutluluklar diliyorum. Aynı sağlık ve mutluluk dileklerini başkan Aziz Yıldırım için de sunuyorum. İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün stada girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı." ifadelerini kullandı.