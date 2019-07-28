0553 313 94 23

Alex de Souza açıkladı! Futbola devam ediyor

2004 ile 2012 yıllarında arasında Fenerbahçe'de top koşturan Alex de Souza, antrenör olmak için gerekli olan B Lisans'ını aldığını açıkladı.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:49
Alex de Souza açıkladı! Futbola devam ediyor

2004 ile 2012 yıllarında arasında Fenerbahçe'de top koşturan Alex de Souza, antrenörlük kariyerinde ilerlemeye devam ediyor.

Alex, sosyal medya hesabından U20 takım antrenörü olmak için gerekli olan B Lisans'ını aldığını açıkladı.

"Tecrübelerimi birleştirmeye çalışıyorum"

Alex, B Lisans'ı almasına ilişkin şu ifadeleri kullandı; "Son bir kaç ayı futbol hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim. CBF Akademi teknik direktörlük kursu bana çok faydalı oldu ve kafamda önceden tasarladığım şeylerle örtüştü. Bu kurs sonucunda U20 takımlarını çalıştırabilme yetkisini veren B Lisansı'nı aldım. Oyuncuların, profesyonel olma yolunda çok iyi bir yönlendirmeye ihtiyaçları var. Futbolcu, antrenör adayı ve mini futsal oyuncusu, bir baba olarak tecrübelerimi birleştirmeye çalışıyorum.

Alex de Souza, 2004-05 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 9 yıl sarı-lacivertlilerin formasını giydi. Fenerbahçe ile çıktığı 335 maçta 167 gol, 142 asistlik bir performans sergileyen Brezilyalı eski futbolcu, sarı-lacivertlilerle 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa, şampiyonluğu yaşarken, Süper Lig'de iki kez (2006-07, 2010-11) gol kralı oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:49
  1. Alex de Souza
  2. antrenörlük
  3. Fenerbahçe
  4. U20 takım antrenörü
  5. B Lisans

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boris Johnson'ın Türkiye'deki amcası konuştu!
    1. Boris Johnson'ın Türkiye'deki amcası..
    2. "28 Şubat'taFETÖ'nün okullarının önü..
    3. Emekli oldu self servis bahçe işine..
    4. AÖL ek sınav ne zaman? AÖL ek sınav..
    5. Motosiklet: Suzuka 8 Saat Yarışı
    6. TBMM Başkanı Mustafa Şentop..
    7. Bilim adamları alarm verdi! Rekor..
    8. Yoğurt yiyerek çeyrek altın kazandı
    9. Glamoc Eğitim ve Kültür Merkezi açıldı
    10. Başkan Tanır: “Geleneklerimizi tekrar..
    11. Şenol Güneş, Türk takımlarının..
    12. Irak'ta yeni bir deniz üssü kuruluyor
    13. Güneş, Avrupa turuna çıkıyor!
    14. Kahvaltıda yediği poğaça sonu oldu!
    15. Beykoz Su Sporları Festivali renkli..
    16. Şehidin ismini dağlara yazdılar
    17. Engin Nurşani kimdir?
    18. Mersin'de eğlence mekanında yangın
    19. Hong Kong’da protestolara polis..
    20. Şampiyon tenisçiler yurda döndü
    21. Aydın Veteriner Hekimleri Odası’ndan..
    22. IKBY Güvenlik Konseyi Erbil saldırısı..
    23. Samsunspor güç depoluyor
    24. İranlı siyasetçi idam edilebilir!
    25. Karabük’ün yeni gözdesi Şehir..
    26. Lecce'den flaş Burak Yılmaz kararı
    27. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını..
    28. Akıllı mühimmat "Atom" göreve hazır!
    29. Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe..
    30. Alan’dan kampa sürpriz ziyaret
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı