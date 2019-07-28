Alex de Souza açıkladı! Futbola devam ediyor

2004 ile 2012 yıllarında arasında Fenerbahçe'de top koşturan Alex de Souza, antrenörlük kariyerinde ilerlemeye devam ediyor.

Alex, sosyal medya hesabından U20 takım antrenörü olmak için gerekli olan B Lisans'ını aldığını açıkladı.

"Tecrübelerimi birleştirmeye çalışıyorum"

Alex, B Lisans'ı almasına ilişkin şu ifadeleri kullandı; "Son bir kaç ayı futbol hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim. CBF Akademi teknik direktörlük kursu bana çok faydalı oldu ve kafamda önceden tasarladığım şeylerle örtüştü. Bu kurs sonucunda U20 takımlarını çalıştırabilme yetkisini veren B Lisansı'nı aldım. Oyuncuların, profesyonel olma yolunda çok iyi bir yönlendirmeye ihtiyaçları var. Futbolcu, antrenör adayı ve mini futsal oyuncusu, bir baba olarak tecrübelerimi birleştirmeye çalışıyorum."

Alex de Souza, 2004-05 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 9 yıl sarı-lacivertlilerin formasını giydi. Fenerbahçe ile çıktığı 335 maçta 167 gol, 142 asistlik bir performans sergileyen Brezilyalı eski futbolcu, sarı-lacivertlilerle 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa, şampiyonluğu yaşarken, Süper Lig'de iki kez (2006-07, 2010-11) gol kralı oldu.