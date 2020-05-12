  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Bursa’da sobadan çıkan alevlere teslim olan ev, küle döndü.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 16:21:54 -
Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Bursa’da sobadan çıkan alevlere teslim olan ev, küle döndü. Mahalleliyi sokağa döken yangında, can kaybı yaşanmazken ev kullanılmaz hale döndü.


Yangın, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Söğütalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D.’ye ait iki katlı evin giriş katında oturan kişiler, sobanın biranda alev almasıyla ne yapacağını şaşırdı. Mahallelinin ihbarı ile olay yerine gele itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.


Can kaybı yaşanmayan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı