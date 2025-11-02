Alevi Vakfı’ndan önemli uyarı: Tek derdi nifak olan ‘trol Aleviler’ var!

TV100’de ‘Talat Atilla ile Memleket’ programına katılan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, kendini alevi gibi tanıtıp toplumun içine nifak sokanlar olduğunu söyledi.

Özdemir “Biz Kurtuluş savaşından bugüne kadar Kürt-Türk-Alevi-Sünni hep birlikte yaşamışız. Bizim cenazelerimiz bir, düğünümüz bir, peygamberimiz bir. Bugünlerde şuna çok dikkat edilmesini istiyorum! Son günlerde özellik cemlerde, cem erkanı yöneten alevi dedelerimizin, bir takım sosyal medyada Hz. Ali resmi, Atatürk resmi ve Türk bayrağı resmi koyarak kendini alevi gibi tanıtıp toplumumuzun içine nifak sokmaya çalışan trollerden uzak durun” dedi.