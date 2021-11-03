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Kadın - Aile Aletria nasıl tarifi, nasıl yapılır? Kolay Aletria tarifi
Kadın - Aile

Aletria nasıl tarifi, nasıl yapılır? Kolay Aletria tarifi

İnce spagetti ile yapılan tatlı, sütlü ve tarçınlı bir makarnadır.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 21:04:00 - 2021-11-03 21:25:47
Aletria nasıl tarifi, nasıl yapılır? Kolay Aletria tarifi

Süt ve tarçının birleşimi ile hazırlanan makarnaya benzeyen bu tatlı, yumuşak ve oldukça lezzetlidir. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 450 gram ince spagetti makarna 
  • 400 gram şeker
  • 480 ml süt 
  • 3 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çubuk tarçın
  • 1 parça limon kabuğu

Yapılışı

Su kaynatın ve kaynayan suda makarnaları tamamen pişene kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Süzün. Ayrı bir tencerede süt, şeker, tereyağı, çubuk tarçın ve limon kabuğu rendesini kaynatın. Kaynayan sütü makarna ile birleştirin ve kıvam alana kadar kaşıkla karıştırarak pişirin. Tarçın çubuğu ve limon kabuğunu çıkartın. Yumurtaları çırpın, makarnalara ekleyin ve hızlıca çırpın. Toz tarçın ile süsleyin.

 

 

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