ALES sınav sonuçları! 2020- ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Korona salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) 21 Şubat Pazar günü yapıldı. 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan sınav, 21 Şubat'ta 81 ilde ve 88 sınav merkezinde yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre veridi.

ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak. Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ÖSYM’nin sonuç sayfası olan “sonuç.osym.gov.tr” adresinden ilan edilecek. Sınava katılan adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıkları takdirde sonuçlara ulaşabilecekler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden sonuç tarihine ilişkin bir açıklama gelmese de sonuçların Mart ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

2021 ALES sınavı ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek. Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak. Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.