Alerjiler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Çok sayıda madde alerjiye neden olabilir ve alerjiye neden olan maddeler alerjen olarak adlandırılır. Alerjenle karşılaşan bağışıklık sistemi, antikor olarak bilinen maddeler üretir. Alerjiniz olduğunda, bağışıklık sisteminiz belirli bir alerjeni zararlı olmasa da zararlı olarak tanımlayan antikorlar üretir. Alerjenle temasa geçtiğinizde, bağışıklık sisteminizin reaksiyonu cildinizi, sinüslerinizi, solunum yollarınızı veya sindirim sisteminizi alevlendirebilir. Alerjilerin şiddetli kişiden kişiye değişiklik gösterir, bazı kişilerde küçük bir tahriş olurken bazı kişilerde ise hayati risk oluşturan alerjik şok meydana gelebilir.

Alerji Belirtileri Nelerdir?

Alerji belirtileri genellikle alerjen maddeye maruz kaldıktan kısa süre sonra ortaya çıkar. Alerji türüne göre belirtiler de değişebilir. Alerjilerin tipik belirtileri şunlardır:

Alerjik rinit olarak da adlandırılan saman nezlesi şu belirtilere neden olabilir:

Hapşırma,

Burunda, gözlerde veya ağzın çatısında kaşınma,

Burun akıntısı, tıkalı burun,

Sulu, kırmızı veya şişmiş gözler (konjonktivit).

Besin alerjisi şu belirtilere neden olabilir:

Ağızda karıncalanma,

Dudakların, dilin, yüzün veya boğazın şişmesi,

Kurdeşen,

Anafilaksi.

Böcek sokması alerjisi şu belirtilere neden olabilir:

Sokma yerinde geniş bir şişlik alanı (ödem),

Vücudun her yerinde kaşıntı veya kurdeşen,

Öksürük, göğüste sıkışma, hırıltı veya nefes darlığı,

Anafilaksi.

Bir ilaç alerjisi şu belirtilere neden olabilir:

Kurdeşen,

Kaşınan cilt,

Döküntü,

Yüzde şişlik,

Hırıltı,

Anafilaksi.

Egzama olarak da adlandırılan alerjik bir cilt durumu olan atopik dermatit ise aşağıdaki belirtilere neden olabilir:

Kaşıntı,

Kızarıklık,

Pul pul döküntü.

Anafilaksi Nedir?

Anafilaksi son derece ciddi ve hayati risk oluşturan bir reaksiyondur. Şiddetli bir reaksiyon olan anafilaksi, acil tıbbi müdahale edilmediği durumlarda ölüme neden olabilir. Anafilaksinin belirtileri ise şunları içerir:

Bilinç kaybı,

Kan basıncında düşüş,

Şiddetli nefes darlığı,

Deri döküntüsü,

Baş dönmesi,

Hızlı ya da zayıf bir nabız,

Mide bulantısı ve kusma.

Yaygın Alerjenler

Alerjiye neden olabilen çok sayıda alerjen vardır. Bu alerjenlerden yaygın olan tetikleyiciler şunları içerir:

Polen, evcil hayvan tüyü, toz akarları ve küf gibi havadaki alerjenler

Bazı besinler, özellikle süt, yumurta, yer fıstığı, kabuklu ağaç yemişleri, buğday, soya, balık, kabuklu deniz ürünleri. Bu 8 besin, besin alerjilerin büyük bir kısmından sorumlu olan besinlerdir.

Arı veya yaban arısı gibi böcek sokmaları.

İlaçlar, özellikle penisilin veya penisilin bazlı antibiyotikler.

Alerjik cilt reaksiyonlarına neden olabilecek, dokunduğunuz lateks veya diğer maddeler tahriş edici maddeler.

Alerji İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Bazı etmenler, alerji geliştirme riskini artırır. Bu faktörlerin olması mutlaka alerjiniz olacağı anlamına gelmemekle birlikte, alerji geliştirme riskinizin diğer insanlardan daha fazla olduğu anlamına gelir. Bazı risk faktörleri şunlardır:

Ailede alerjik bir hastalığın olması,

Astım veya başka bir alerjik hastalığınız varsa diğer alerjilere daha yatkın olabilirsiniz,

Yaş; alerjiler sıklıkla küçük çocuklarda ortaya çıkma eğilimi gösterir.

Alerji İçin Hangi Doktora Gidilmesi Gerekir?

Herhangi bir alerjiniz varsa ya da alerjiniz olduğundan şüpheleniyorsanız bir alerji uzmanına gitmeniz gerekir. Alerji uzmanları, alerji konusunda üst ihtisas yapan, alerjinin teşhis ve tedavisini yapabilecek en yetkili doktorlardır. 18 yaşından küçüklerin çocuk alerji uzmanlarına, büyüklerin ise yetişkin alerji uzmanlarına gitmesi gerekir.

Alerjilerin Teşhisi Nasıl Yapılır?

Alerjilerin teşhisi için birden fazla test ve yöntem vardır. Alerji uzmanınızın teşhiste kullanacağı yöntem, mevcut durumunuza, alerjinizin türüne, şiddetine ve belirtilerinize göre farklılık gösterebilir.

Alerjiler Nasıl Tedavi Edilir?

Alerjilerin tedavisinde en etkili yöntem, alerjiye neden olan maddeden kaçınmaktır. Alerjenle maruziyeti ortadan kaldırmak, reaksiyon oluşmasının önüne geçebilecek en etkili yöntemdir. Ancak alerjenden kaçınmak her zaman mümkün olmayabilir ve reaksiyon meydana gelebilir.

Alerjiler son derece ciddi olabileceği için hem teşhisinin hem de tedavi ve yönetiminin doğru mutlaka iyi bir şekilde yapılması gerekir. Alerjinin etkili bir şekilde yönetilmesi ve tedavi edilmesi son derece önemlidir. Bizler İstanbul Alerji olarak bünyemizde bulunan deneyimli alerji uzmanlarımızla, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen alerjilerin teşhisinde, tedavisinde ve yönetilmesinde oldukça hassas davranıyoruz. Son teknoloji ile geliştirilen test yöntemlerini kullanarak Dünya’da alerji konusundaki gelişmeleri takip edip uygulayarak Türkiye’de öncülük yapmayı hedefliyoruz.