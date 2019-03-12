"Alemdağ Caddesi ve çevresindeki sokaklar cazibe merkezi olacak"

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Alemdağ Caddesi ve çevresindeki bazı caddeler ile sokakların yeniden ele alınacağını belirterek, bu çevrenin cazibe merkezi olacağını söyledi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Yamanevler’de esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi. Programda esnafları dinleyen ve sorularını yanıtlayan Yıldırım, Ümraniye’de göreve başladıklarında uygulayacakları projeleri anlattı.

Esnaflara müjdeli bir de haber veren Yıldırım, Alemdağ Caddesi ve çevresindeki bazı cadde ve sokakların gözden geçirilerek, buraları cazibe merkezi haline getirileceğini söyledi. Yıldırım, “Alemdağ Caddesi, Çavuşbaşı Caddesi ve Sütçü İmam Caddesi’ni bütün o alanlarını, dikey sokakları dahil yeniden ele alacağız. Ki burası bir cazibe merkezi olsun. Ve burası Ümraniye’de değil sadece, İstanbul’da veyahut ta Türkiye’de konuşulan bir alışveriş cenneti olsun. Ve burayı da bir AVM kültürü ile işleteceğiz. Bilhassa Alemdağ Caddesi’ndeki esnafımıza dernek kurdurmamız lazım. Onların da kendilerine çeki düzen verecek, disiplin edecek bir hale getirmemiz lazım ki, burası daha uygun hale gelsin” şeklinde konuştu.

Başkan adayı Yıldırım, kahvaltının ardından Yamanevler Mahallesi’ndeki dükkanları gezerek esnafı ziyaret etti ve yerel seçimlerde destek istedi.