Alec Baldwin kimdir? Alec Baldwin kaç yaşında ve nereli? Alec Baldwin hangi filmlerde rol aldı?

Gelen son dakika haberine göre ABD'li oyuncu Alec Baldwin, Rust filmininin çekimi sırasında görüntü yönetmeni 40 yaşındaki Halyna Hutchins'i kazara öldürdü. Peki Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alec Baldwin hangi filmlerde rol aldı?

Alec Baldwin kimdir?

Amerikalı oyuncu Alec Baldwin, 3 Nisan 1958'de dünyaya geldi. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı 'İlişki Durumu Karışık' filminde rol aldı Kariyerinin ilk yıllarında Tim Burton'ın Beetlejuice (1988), Mike Nichols'ın Working Girl, Jonathan Demme'nin Married to the Mob ve Oliver Stone'un Talk Radio filmi gibi çeşitli filmlerde hem başrol hem de yardımcı rollerde oynadı.

The Hunt for Red October (1990) ve Glengarry Glen Ross (1992) filmlerinde 'Jack Ryan' rolüyle dikkatleri üzerine çekti. O zamandan beri Alice, To Rome with Love, The Aviator ve The Departed filmlerinde Martin Scorsese gibi yönetmenlerle çalıştı. The Cooler (2003) dramasındaki performansı ona En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü adaylığı getirdi. The SpongeBob Squarepants Movie (2004), Madagaskar: Escape 2 Africa (2008), Rise of the Guardians (2012) ve The Boss Baby (2017) için seslendirme yaptı.

Sahnede, 1992 Broadway yapımı A Streetcar Named Desire'da Stanley Kowalski'yi canlandırdı ve 1998'de ona Tony Ödülü adaylığı kazandıran Macbeth'in Off-Broadway prodüksiyonunda baş karakter oldu.

Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) ve Mission: Impossible - Fallout (2018) filmlerinde rol aldı. 2016'dan beri Match Game'in ev sahibi. Baldwin, 2017'de kendisine üçüncü Primetime Emmy'sini kazandıran bir rol olan uzun süredir devam eden skeç dizisi Saturday Night Live'da Donald Trump'ı canlandırması nedeniyle büyük beğeni topladı.