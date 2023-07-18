Aldıkları nefesten bile haberi olan isim bombayı patlattı! Kılıçdaroğlu ile Akşener...
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP ile İyi Parti'nin yerel seçimlerde ittifak yapacağını savundu.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP ile İyi Parti'nin yerel seçimlerde ittifak yapacağını savundu.
İyi Parti lideri Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmede yerel seçim ittifakı için yeşil ışık yaktığını öne süren Selvi, yazısında, şunları kaydetti:
"Şimdiden CHP’de 'İyi Parti’ye hangi belediyeleri verelim?' diye, İyi Parti’de 'CHP’den hangi illeri isteyelim?' diye çalışma yapılıyor.
Şimdiden buraya yazın, yerel seçimde CHP ile İyi Parti ittifak yapacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Çünkü Asena Meral, eski Asena Meral değil... "