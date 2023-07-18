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Medya Aldıkları nefesten bile haberi olan isim bombayı patlattı! Kılıçdaroğlu ile Akşener...
Medya

Aldıkları nefesten bile haberi olan isim bombayı patlattı! Kılıçdaroğlu ile Akşener...

Yeniakit Publisher
2023-07-18 12:44:00 -
Aldıkları nefesten bile haberi olan isim bombayı patlattı! Kılıçdaroğlu ile Akşener...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP ile İyi Parti'nin yerel seçimlerde ittifak yapacağını savundu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP ile İyi Parti'nin yerel seçimlerde ittifak yapacağını savundu. 

İyi Parti lideri Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmede yerel seçim ittifakı için yeşil ışık yaktığını öne süren Selvi, yazısında, şunları kaydetti:

"Şimdiden CHP’de 'İyi Parti’ye hangi belediyeleri verelim?' diye, İyi Parti’de 'CHP’den hangi illeri isteyelim?' diye çalışma yapılıyor.

Şimdiden buraya yazın, yerel seçimde CHP ile İyi Parti ittifak yapacak.
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Çünkü Asena Meral, eski Asena Meral değil... "

 

 

 

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Yorumlar

saffet

İYİ partinin ittifak yapmasına gerek yok emekli arkadaşlarımla görüşmelerimde kalbı kırık ve 7500TLalan emekliler cocuklarına kul hakk olarak tenbihlerini duydum gördüm 7500TL degil verdiğini alan parti olarak asgari üçret üzeri maaş da verilse oylarının % 99 bu iki partinin
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