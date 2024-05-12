Alçaklık ve lanet peşinizi bırakmayacak

Mehmed Göktaş, “Ey Yahudi camiası!” diye başladığı yazısında Yahudilere seslendi. “Başta en çok güvendiğiniz Amerika ve Avrupa sokaklarında bile hep bu korkuyu yaşayacaksınız. Çünkü siz Siyonizm bayrağı altında bütün bir insanlığa savaş açmış durumdasınız, bunu herkes görmüş durumda” diyen Göktaş, Doğruhaber gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

“Ey Yahudi camiası!

Geçmişte olduğu gibi bugünden sonra bir daha uğrayacaksınız lanete ve alçaklığa!

Nereye giderseniz gidin peşinizi hiç bırakmayacak, asla kurtulamayacaksınız bu lanetten!

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Yeryüzünün hiç bir noktasında sokağa çıkamayacaksınız, sizi tanıyanlar yüzünüze tükürecekler!

Bütün bakışlardan tedirgin olacaksınız, ürkeceksiniz. Gördüğünüz her kıpırtıyı, duyduğunuz her sesi kendi aleyhinize bileceksiniz.

Göz göze geldiğiniz herkesi sizden intikam alacak bir Gazzeli olarak bileceksiniz.

Bütün bunlardan kurtulmak için evinize kapanacaksınız ama orada da rahat edemeyeceksiniz!

Ne zaman gözünüzü yumsanız kanlar içindeki Gazzeli bir çocuk gelip boğazınıza sarılacak, fırlayıp kalkacaksınız yatağınızdan!

Firavun gibi bu lanete uğradınız, Musa’nın yoluna uymanız emredildiği halde siz Firavunun yolunu tercih ettiniz.

Nitekim son olarak da Hitler’e aşık olup onu taklit ettiğiniz gibi.

Ey Yahudi camiası! Bugünden sonra Yeryüzünün hiç bir noktası sizin için güvenli değildir, artık siz de bunun farkındasınız. Gözünüz, kulağınız artık hep ekranlarda, haberlerde olacak; Acaba bugün dünyanın neresinde başınıza ne gelmiş onları izleyeceksiniz.

Bütün etkinliklerden çıkarılıp atılacaksınız, istenmeyen adamlar ilan edileceksiniz!

Uymayacaktınız Netenyahu denilen bu iblise, gitmeyecektiniz o katilin peşinden, durduracaktınız, “bizi helâke götüremezsin” diye önünü kesecektiniz!

Ama öyle yapmadınız, gâvurlukta ondan önde gittiniz, katillikte onun yarım bıraktıklarını tamamladınız!

Eğer bu gerçeği görenleriniz varsa iş işten geçmeden meydana fırlayıp “biz senden değiliz ey İblis Netenyahu!” diyerek kurtulsun!

Başta en çok güvendiğiniz Amerika ve Avrupa sokaklarında bile hep bu korkuyu yaşayacaksınız. Çünkü siz Siyonizm bayrağı altında bütün bir insanlığa savaş açmış durumdasınız, bunu herkes görmüş durumda. (…)”