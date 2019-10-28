Alçaklar yine saldırdı! Menzil Sultanı bakın nasıl haklı çıktı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün yazdığı 'Menzil - Bir Tarikatın İki Yüzü' kitabı sonrasında İslam hazımsızı sol medya Seyyid Saki Hazretleri'ne dayandırdıkları yalan ifadelerle 'Menzil Tarikatı Sağlık Bakanlığı'nı ele geçirdi' iftirasını attı.

Menzil'e yapılan bu çirkin saldırı akıllara Menzil Sultanı Merhum Muhammed Raşit El Huseyni Hazretleri'nin yıllar önce kendilerini hedef gösterenlere verdiği cevapları hatırlattı.

İrşad'ı boyunca hedef alındı

Merhum Seyyid Muhammed Raşit El Huseyni Hazretleri de Rahman'a kavuştuğu 1993 yılına kadar bazı çevrelerin hedefinde olmuştu.

Köye yapılan bir baskında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı komutan Seyda Hazetleri'nin yanına gelerek, "Şu misafirlerini bir daha buraya çağırma. Buraya gelmesinler. Biz de sizi rahatsız etmeyelim" demişti.

'Eğer dünyalık için geliyorlarsa her şey biter gider, sabredin!'

Merhum Seyyid Ağa Hazretleri o komutana şöyle cevap veriyordu:

"Bu insanları ben çağırmıyorum, kimseye mektup da göndermiyorum. Bunlar Allah için buraya geliyorlar. Burada bulunan ziyaretgaha geliyorlar, zira burada türbe var. Sonra da gelip bizi görüyorlar, biz de onları ağırlıyoruz. Dini hususlarda onlara yardımcı oluyoruz. Hırsızlık yapmamalarını, kötülükte bulunmamalarını, kumar ve içkiyi bırakmalarını, günahın her çeşidinden uzak durmalarını, millete ve memlekete faydalı olmalarını tavsiye ediyoruz. Şayet ben çağırıyorsam veya onlar dünyalık için geliyorlarsa, biraz sabredin, her şey biter gider siz de rahat edersiniz! Ama eğer Allah için geliyorlarsa, ne siz ne ben ne de bir başkası engel olamaz, hiç kimse onları durduramaz! Zira bu iş bizim değil, Allah'ın işidir!"

'Eğer gayemiz Allah rızası ise kıyamete kadar devam edecektir'

Sultan Muhammed Raşid Hazretleri'ni İrşad'ının ilk günlerinde de mülki idare amirleri, "Gel bu sevdadan vazgeç. Bizi de uğraştırıp durma." diyerek uyarmışlardı.

Seyda Hazretleri onlara da şu cevabı vermişti:

"Biraz sabredin. Eğer bizim gayemiz Allah rızası ise gerçekten sonu yoktur ve kıyamete kadar devam edecektir. Hiç kimse bu yola ve bu yolun insanlarına zarar veremeyecektir. Ancak gayemiz siyasi nüfuz ve baş olma sevdası ise hiç meraklanmayın, çok kısa sürede kimse benim kapımı çalmayacak ve sizi de rahatsız etmeyecektir."