0553 313 94 23

Alçaklar kudurdu! PKK'lılar işbirlikçi dediği bakkalı katletti!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir kişi başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Ağrı - Doğubeyazı’ta AK Partili bir bakkal “iş birlikçi” denilerek PKK'lı teröristler tarafından alçakça katledildiği iddia edildi.

26 Haziran 2018 Salı 22:20
Alçaklar kudurdu! PKK'lılar işbirlikçi dediği bakkalı katletti!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlanmış şekilde hareketsiz duran kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Cumhuriyet savcısı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, silahla kafasından vurularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Mevlüt Bengi olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 22:20
  1. Mevlüt Bengi
  2. Doğubayazıt
  3. Ağrı

YORUM YAZ

  • mutmainemutmaine19 sa önce
    TERÖRİSTLERİ BESLEYEN .... BU OYLAR HARAM OLUR
  • Asım Asım 1 gün önce
    İdamı getiremeyen bir siyaset istemiyorum
  • nn1 gün önce
    BÖYLE BİRTERÖR ŞİRKETİYLESİYASETİYLEBİROLUR YANLIŞ YANA DURURSAN VEBALİNİ DA KATLANIRSIN HA BU VEBAL BEN KABUL ETMEMBUNUN İÇİN DESTEK VEEDİM DESENDE DEMESENEKURTULMAN KOLAY DEYİLHER ŞEHİT TEN BİR VEBALBU TOPLULUĞA DESTEK VERENLERİN İÇİNVARDIR ÇÜNKÜ ACİLVE HAYATI ÖNEM TAŞIYAN BİR ZAMANDA TERÖRLE YAN YANA DURMAKHER ŞEYİNİ ALIP GÖTÜRÜR DİNİ İMANI ZİRVEYE ÇIKARMAK YERİNEEZANI SUSTURANLARLA TERÖRLE DURMAK MUSLUMABLİKLA İZAHI ZORDİSARDA Kİ GAVUR HER İNCELİĞİ BILEREKMÜSLÜMAN BİR ÜLKE BÜYÜYÜP GELISMAS İİ N DİYE ÇABALARKENONLARLA BİR OLMAN ONLARDAN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR ZALİMLER İFLAH OLMADIN
  • AliAli1 gün önce
    O çocukları etekli piçler savunmasız insanlara gücünüz yeter ancak
  • AliAli1 gün önce
    Her seçimden sonra azıyorlar. Geçen 8 haziran seçiminde de azıp Aytaç Baran'ı katletmişlerdi. Allah kardeşimize rahmet eylesin.ailesine sabır versin. Pkk ve pkk yı başımıza bela edip azdıranlara da lanet olsun.
  • AlpaslanAlpaslan1 gün önce
    Bunu yapanlar devlete meydan okuyor. eğer ki bunların annelerini s......mezseniz hakkımız bu devlete ve bu hükümete haram olsun..
  • veliveli19 sa önce
    bunların arkasında ağrı belediye başkanı sakık var i,ç işleri bakanı soruşturma aç
  • x yx y19 sa önce
    Bunu yapan bulunup aynı muamele merkezi bir yerde kendisine yapılmalı. Kısasa kısas yapılmalı ki ibreti alem olsun. Yoksa yapanın yanına kar kalıyor. Başka türlü bu fitne bitmeyecek. Dağdaki teröristlerle savaşılıyor. İçerdeki şehirlerdeki teröristlerle de aynı oranda savaşılmalı. İdam kesinlikle getirilmeli. Her tarafta adam öldürmeler çocuk kaçırmalar işyeri basıp adam dövmeler anarşistler eşkıyalar atmaya başladı. Devlet çok sert olmalı. Çocuklarımızı sokağa parklara bayramlarda şeker toplamaya gönderemez olduk. İdam kesinlikle getirilmeli.
  • DiyarbakırlıDiyarbakırlı1 gün önce
    Bunun hesabı Meral e ve Muharrem e sorulsun lütfen HDP yi cesaretlendirdiği için.
  • Vatansever Vatansever 1 gün önce
    Iste bu sebepten dolayi chp ye oy veren herkesin elinde bu adamin kani vardir.
  • Harun Harun 1 gün önce
    Yarabbi hayirlisiylan su terorist ve sevicilerinin bir an once hakkindan gel
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
  1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
  2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
  3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
  4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
  5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
  6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
  7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
  8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
  9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
  10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
  11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
  12. Hamilelikte kaju yerseniz...
  13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
  14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
  15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
  16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
  17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
  18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
  19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
  20. İYİ Parti'de toplu istifa!
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması