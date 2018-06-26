Alçaklar kudurdu! PKK'lılar işbirlikçi dediği bakkalı katletti!
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir kişi başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Ağrı - Doğubeyazı’ta AK Partili bir bakkal “iş birlikçi” denilerek PKK'lı teröristler tarafından alçakça katledildiği iddia edildi.26 Haziran 2018 Salı 22:20
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlanmış şekilde hareketsiz duran kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Cumhuriyet savcısı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, silahla kafasından vurularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Mevlüt Bengi olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ